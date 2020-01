vor 7 Min.

Tom Jones kommt nach Wiblingen

Der „Tiger“ tritt im Klosterhof auf und auch die Funk-Band „Kool & the Gang“ kündigt sich an

Der Sommer in unserer Region ist gespickt von Popmusik-Prominenz: Nicht nur, dass Sting am 27. Juni im Wiley auftreten wird. Weitere Weltstars kommen nach Wiblingen. Tom Jones und „Kool & the Gang“ treten im Klosterhof auf, der Vorverkauf beginnt.

Man mag es kaum glauben: Tom Jones wird in diesem Jahr 80. Über fünf Jahrzehnte hinweg unterhält er, der „Tiger“, sein Publikum mit zahlreichen Hits und vor allem auch live auf der Bühne. Am Mittwoch, 22. Juli, kommt Jones um 20 Uhr nach Wiblingen in den Klosterhof. Jones, Sohn eines Bergarbeiters aus dem walisischen Pontybridd, stieg vom Hilfsarbeiter und Staubsaugervertreter zur Ikone des Showgeschäfts auf. Als Clubsänger tingelte er ab 1964 durch Londoner Bars, bereits seine zweite Single „It’s Not Unusual“ landete als Nummer 1 in den britischen Charts. Viele Hits folgten. Im Jahr 1965 sang er den Titelsong zum Film „Was gibt’s Neues, Pussy?“ (What’s New, Pussycat?) und dem James Bond Film „Feuerball“ (Thunderball). Auch in Deutschland war er sehr erfolgreich mit „Delilah“ und „Help Yourself“.

Zu Beginn der 80er-Jahre wurde es stiller um ihn, aber 1988 coverte Jones den Prince-Hit „Kiss“ und 2000 landete er mit Produzent Mousse T. den Hit „Sex Bomb“. Tom Jones’ Songs haben sich mehr als 100 Millionen Mal verkauft. 2006 kürte ihn Queen Elizabeth zum Ritter des Empires, für sie trat er zum diamantenen Thronjubiläum im Buckingham Palace auf. Tom Jones’ Show verbindet musikalische Ären und Genres mit der Power seiner Stimme und seiner Songs.

Mit mehr als 70 Millionen verkauften Tonträgern und einem Stern auf Hollywoods „Walk of Fame“ zählen „Kool & the Gang“ zu den erfolgreichsten Bands der Welt. Anfang der 80er hatten die Musiker um Robert und Ronald Bell ihre größten Hits – unter anderem mit „Ladies’ Night“ „Get Down On It“ und „Celebration“. In diesem Sommer kommt die Band für zwei Konzerte nach Deutschland, eines davon am Donnerstag, 23. Juli, um 19.30 Uhr im Wiblinger Klosterhof.

Fünfzig Jahre haben auch „Kool & the Gang“ schon auf dem Buckel. Angefangen hat die Geschichte der Soul-, Funk- und Discoband, als die Brüder Robert und Ronald Bell mit ihren Mitschülern die Band „Jazziacs“ gründeten, die sich später in „Kool & the Gang“ umbenannte. Mit einer Mischung aus Jazz, Funk und R’n’B erklomm die Band in den 1970er-Jahren den Pop-Olymp und brachte Menschen zum Tanzen. Ihre Musik schaffte es auch nach Hollywood, im Soundtracks von Filmen wie „Rocky“ und „Saturday Night Fever“. Ronald Bell (Gesang, Saxofon) und Robert „Kool“ Bell (Bass) performen bis heute gemeinsam mit George Brown (Keyboard) sowie Dennis Thomas (Trompete und Posaune) ihre Welt-Hits.

Der Vorverkauf für beide Konzerte hat begonnen. Karten gibt es bei bekannten Vorverkaufsstellen und unter Telefon 0731/156-855. (az)

