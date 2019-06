16:45 Uhr

Tom Walker, der sympathische Schotte im Ulmer Zelt

Tom Walker schwimmt derzeit auf der Erfolgswelle – und zeigt dem Publikum im Ulmer Zelt auch warum.

Von Andreas Brücken

Auf einer absoluten Erfolgsspur befindet sich derzeit der Singer-Songwriter Tom Walker: Seit seinem Hit „Leave a Light on“, mit dem der schottische Musiker Ende 2017 international durchstartete, mussten zahlreiche Konzerte wegen der gestiegenen Nachfrage in größere Hallen verlegt werden. Schon mit „Fly Away With Me“ erreichte er auf Youtube etwas mehr als 100 Millionen Aufrufe und doppelt so viele Streams kann der Musiker bis jetzt verbuchen. Kein Wunder also, dass auch im ausverkauften Ulmer Zelt die Fans dicht gedrängt den Auftritt von Walker verfolgten. Mit seinem aktuellen Album „What a Time to Be Alive“ (erschienen im März dieses Jahres) tourt Walker derzeit durch Europa.

Tom Walker liefert seine Songs glaubhaft und mitreißend

Das Erfolgsrezept des Newcomers, der mit Vollbart, Karohemd und Mütze als Markenzeichen in der Friedrichsau aufgetreten ist, dürfte zweifellos die gewaltige Stimme sein. Dazu die uneingeschränkte Radiotauglichkeit der Songs. Eingängige Melodien mit gefühlvollen Texten sind zwar nicht neu – doch Walker liefert seine Songs glaubhaft und mitreißend an seine Fans.

Der Schotte weiß, besonders bei instrumental gespielten Songs, sein Gesangsorgan beeindruckend einzusetzen. Dann wurde es andächtig still unter dem Zeltdach. Mit voller Bandunterstützung kann dagegen Walker seine Leidenschaft zum Hip-Hop und Reggae nicht verleugnen. Dass sich der Musiker nicht alleine auf der Bühne verausgaben wollte, zeigten immer wieder die Aufforderungen an sein Publikum, die Hände nach oben zu halten, mitzuklatschen oder zu tanzen.

Nach einer Stunde im Ulmer Zelt ist Schluss

Auch wenn Walker als Headliner die größten Hallen mühelos füllt, fühlt er sich im Zelt sichtlich wohl. Sein halbes Leben hätte er für die Musik verbracht und sei nun umso glücklicher, vor Fans wie in Ulm spielen zu dürfen. Dabei ist Walker wirklich so etwas wie ein massentauglicher Star für jede Altersklasse. Da fühlen sich die Teenager mit Liebeskummer ebenso gut verstanden, wie der etablierte Mittvierziger in seiner Lebenskrise. Schwingt doch bei jedem noch so depressivem Song ein bisschen Hoffnung mit. Es sei ohnehin schwer, erwachsen zu werden, erklärt Walker. Deshalb habe er beschlossen, für immer ein Kind zu bleiben.

Einziger Wermutstropfen: Der sympathische Schotte verabschiedet sich bereits nach knapp einer Stunde von seinem Publikum. Aber zum krönenden Abschluss beglückt er seine Fans mit „Leave a Light on“.

