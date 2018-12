03.12.2018

Tonakrobatik und spannendes Schweigen

Zwei Kammerkonzerte hintereinander, die ausgesprochen unterschiedlich ausfallen, begeistern ihr Publikum. Und eines der Stücke kommt völlig ohne Töne aus

Von Ralph Manhalter

Was möchte Musik? „Musik möchte nicht immer nur gefallen. Musik lebt auch aus der Emotion heraus.“ Mit dieser aussage umriss Esther Kretzinger als Intendantin der „Weissenhorn Klassik“ prägnant die unterschiedlichen Felder, auf denen die beiden Kammerkonzerte im Renaissancesaal des Fuggerschlosses agierten. Dabei schien das Publikum die heterogenen Genres gleichermaßen interessiert zu haben, war doch ein Großteil der Besucher nach der ersten einstündigen Performance am Samstagabend gleich auf den Plätzen geblieben.

Zum zentralen Thema der Veranstaltungen geriet der Begriff des Schwärmens. Schwärmerei ist Kopfkino, ist flüchtig und abstrakt. Allein aus diesem Grund eignet sich gerade die Musik zur Illustration. Die Bühne, garniert mit Klavier, Violine, Trompete und diversen Perkussionsinstrumenten, wurde zur Quelle des Schwärmens. Georges-Emmanuel Schneider spielte im wahrsten Sinne des Wortes mit seiner Geige – eine Akrobatik der Töne, manchmal etwas dünn anmutend aber kunstvoll. Klopfte, klopfte und kniff sein Instrument. Dazu gesellte sich die Trompete. Rajesh Mehta variierte die Form des Korpus, entfernte ein Stück, fügte einen Schlauch hinzu, setzte dem Trichter einen Weiteren auf. Das akustische Resultat mutete skurril an, manchmal lustig, vorwitzig.

Zusammen mit Jürgen Grözinger (Schlagwerk) sowie Antonis Anissegos (Klavier) verwandelte sich der Saal in ein regelrechtes Versuchsgelände der Instrumente. Ein akustischer Werkzeugbaukasten. Aufgeführt wurden dabei neben einer Eigenkomposition Mehtas ein Werk des Japaners Toshio Hosokawa sowie zwei Stücke des US-amerikanischen Komponisten John Cage. Davon allerdings, war nur Eines vernehmbar. Seine Schöpfung „4’33“ besteht aus Schweigen. Über vier Minuten verharrten also die Künstler stumm und statuenhaft bevor die Trompete, diesmal verhalten, die Stille beendete.

Trotz des begeisterten Applauses scheint dennoch das kurz darauf folgende, zweite Konzert eher den Geschmack der Besucher getroffen zu haben. Die beiden jungen Engländerinnen Fenella Humphreys (Violine) sowie Nicola Eimer (Piano) bedienten sich in ihrer Darbietung der Musik des 19. und des 20. Jahrhunderts. Neben den Werken bekannter Komponisten wie Antonin Dvorák, des Filmmusikers Erich Wolfgang Korngold sowie des sich von der Spätromantik zu jüdisch-liturgischer Musik wandelnden Ernest Bloch faszinierten auch die Interpretationen weniger geläufiger Stücke. Allein das „Drones and Violin“ von Nico Muhly erinnerte ein wenig an die vorhergehende Konzertstunde: Leise Perkussionen am Klavier im Hintergrund, während die Violine eine Geschichte erzählt, träumt, schreit, leidet – beendet durch einen jähen Akkord. Die überaus beeindruckende Empathie der beiden Künstlerinnen im Umgang mit ihren Instrumenten verdient uneingeschränktes Lob. Die musikalische Abstimmung und die daraus resultierende perfekte Harmonie zeugte von einem eingespielten Duo, das sich wohl auch im Zwischenmenschlichen gut versteht. Ergänzt wurde das zweite Konzert durch verschiedene Beiträge der Musikschule Weißenhorn, unter anderem mit jungen Teilnehmern an Cello, Geige und Klavier. Emotional war dieser Abend, mit all seinen Facetten allemal, auch wenn nicht alles ausgesprochen gefallen hat. Aber das ist ja, wie eingangs erwähnt, auch nicht die primäre Zielvorgabe der Musik.

