12.12.2019

Top Ten der außergewöhnlichen Dinge auf den Weihnachtsmärkten

Plus Von Rüstungen bis Erotikbürsten: Zwischen all den Glühwein- und Wurstbuden lassen sich auf den Weihnachtsmärkten in Ulm und Neu-Ulm durchaus Kuriositäten entdecken. Diese zehn haben uns am besten gefallen.

Von Oliver Helmstädter

Nur noch etwas über eine Woche, dann sind die diesjährigen Ausgaben der Weihnachtsmärkte in Ulm und Neu-Ulm schon wieder Geschichte. Allein durch die 130 Buden am Münsterplatz werden dann wieder rund eine Million Besucher gebummelt sein. Wir haben – rein subjektiv – die zehn außergewöhnlichsten Produkte des Ulmer Budenzaubers, sowie der mittelalterlichen Ausgabe in Neu-Ulm, herausgesucht.

Nummer 1: Rüstung Es ist der Hingucker auf dem Neu-Ulmer Rathausplatz: Lisa Hansen verkauft auf dem Stand des Leipziger Mittelalter- und Fantasy-Spezialisten „Mytholon“ Lederrüstungen. Von Brustpanzern über Beinschienen bis hin zu dazugehörigen Schwerts. Billig sind die handgefertigten Lederwaren nicht, allein der Brustpanzer kostet 150 Euro. Die Zielgruppe: Mittelalterfans, insbesondere Anhänger von „Live Action Role Playing“. „Da schlüpft man komplett in eine Rolle“ (Larp), sagt Hansen. Manchmal dauern die Larp-Veranstaltungen eine ganze Woche, weiß Hansen, die selber Mittelalterfan ist. Nummer 2: Original Münster-Steine Nur einmal im Jahr – auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt – kann man sie kaufen: Originale Steine des Ulmer Münsters. Eine gotische Spitze kostet 900 Euro, eine Fiale vom Hauptturm gibt es schon für 250 Euro. „Ich denke, am Ende des Weihnachtsmarkts sind alle weg“, sagt Manfred Rietschler, der zusammen mit seiner Frau Sybille ehrenamtlich am Stand der Evangelischen Gesamtkirchengemeinde arbeitet. Viele der Kunstwerke aus unterschiedlichen Bauphasen des Münsters haben ein „Reserviert“-Schild. Denn für die Einkaufstasche sind die Stücke Ulmer Geschichte zu schwer. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Nummer 3: Erotikbürste Es ist auch schwer in Anbetracht von 4500 verschiedenen Bürsten im „Bürstenladen“ der Familie Liepert die ungewöhnlichste zu wählen. Es könnte die Steckdosenbürste, die Krallenbürste oder auch die Badebürste in S-Form sein. Doch wir entscheiden uns für die „Bauch- oder Erotikbürste.“ Mit edlem Ledergriff und echten Straußenfedern für 24.90 Euro. „Für die besonderen Stunden“, wie Lieselotte Liepert sagt. Nummer 4: Foto auf Schneidebrett gelasert Schneidebretter gibt es viele auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt. Manche haben als „Ulmer Brett“ die Skyline der Donaustadt eingearbeitet. Doch einzigartig sind die Bretter von „Die Laserei“ aus Weißenhorn. Per computerisierter Laseranlage brennt Johannes Springer ab 15 Euro gestochen scharf Fotos nach Wahl auf Rindenscheiben. Nummer 5: XX-L-Gong Der größte Gong mit einem Durchmesser von über einem Meter für satte 1665 Euro am Stand von Herman Kathan ist schon verkauft. Doch es gibt noch andere XXL-Gongs für 750 Euro, die ähnlich beeindruckend aussehen. Und klingen: Die Gongs stammen aus der Region Wuhan in China und sind weltweit berühmt für ihren Klang. Der soll umso vielfältiger sein, je größer sie sind. Die Zielgruppe ist groß: Von Musikern bis hin zu Klangtherapeuten. Nummer 6: Ukrainische Bausätze Eine ungewöhnliche Alternative zu Lego-Technik-Bausätzen kommt aus der Ukraine und ist am Stand von Ligna Arts zu kaufen: Ugears 3-D-Holzmodelle. Fortgeschrittene können sich an die Dampflokomotive wagen, bei der 460 Bauteile zusammengesetzt werden müssen. Die Einzelteile wurden mit Laser in Holz gebrannt und können einfach ausgebrochen werden. Nummer 7: Korkenköpfe Am liebsten verkauft Margarethe Vochezer einen Korkenkopf namens „Margarethe“. „Der sieht so lustig aus“, sagt die fröhliche Frau und kann sich vor lachen kaum halten. Jeder, der um die 40 Korken für offene Flaschen ziert ein Kopf, den Maskenbildnerin Renate Ellereit-Laube wie eine Karikatur gestaltet hat. Vom hochnäsigen Butler bis hin zu „Margarethe Habenicht“. Die Story zu jeder Figur ist bei 22 Euro inklusive: „Margarethe Habenicht ist nicht mit Schönheit gesegnet aber überrascht so manchen jungen Draufgänger.“ Nummer 8: 1000 Springerle - auch mit Ulmer Münster Springerle gibt es schon immer auf dem Weihnachtsmarkt. Aber die Auswahl von um die 1000 bei „Emmas Sringerle“ ist immens. Das Traditionsgebäck soll mit Formen aus Kunstharz noch besser gelingen. Springerle-Formen gibt es hier bei den Spezialisten aus Münsingen auch mit dem Motiv des Ulmer Münsters (34 Euro) oder dem Schwörhaus. Backtipps liefert Verkäuferin Sylvia Weisbrich: „Nehmen Sie weniger Mehl, wenn sie zu hart werden.“ Nummer 9: Beziehungskiste Die kleine, schön verarbeitete Holzkiste gibt dem Weihnachtsmarktbesucher Rätsel auf: Die „Beziehungskiste“ für 19 Euro lässt sich nicht öffnen. Es sei denn, Claus Bakenecker, der Chef von CMC-Puzzles, erklärt wie. Der Trick ist selten der gleiche bei der „Beziehungskiste“ oder anderen Trickdosen im Sortiment: Bakenecker versucht jedes Jahr zumindest drei neue Dosen zu entwickeln. Nummer 10: "Royal"-Weihrauch aus dem Oman Neben Gold und Myrrhe brachten die Heiligen Drei Könige auch Weihrauch dem Jesuskind. Eine sehr edle Variante des Harzes hat Birgit Adler aus Herrlingen im Angebot: Den „Al-Hojari Grad 1“-Weihrauch importiert sie selber aus dem Oman. Ab 8,50 Euro gibt es ein Tütchen des berühmten, auch „Royal“ genannten Weihrauchs mit dem grünlich-bläulichen Farbton. Der Duft: fein, minzig, leicht zitronig Die Öffnungszeiten Bis Sonntag, 22. Dezember, hat der Ulmer Weihnachtsmarkt in diesem Jahr noch geöffnet und lockt mit seiner schönen Kulisse des Ulmer Münsterturms Touristen von nah und fern an. Der Markt mit seinen 130 Ständen inklusive einer Anlage zum Eisstockschießen hat täglich von 10 bis 20.30 Uhr geöffnet. Am Ulmer Münster ist ein musikalisches Programm geboten. Der mittelalterliche Neu-Ulmer Weihnachtsmarkt hat auch bis 22. Dezember geöffnet. Die Buden sind bis 21.30 Uhr geöffnet. Donnerstags, freitags und samstags bis 22 Uhr. Auch interessant: Weihnachtsmarkt Ulm: Hier flitzen die Eisstöcke Weihnachtsmarkt in Neu-Ulm 2019: Termine, Öffnungszeiten & Programm im Überblick Weihnachtsmarkt Ulm 2019: Start, Öffnungszeiten, Programm

