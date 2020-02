vor 17 Min.

Trachten- und Volkstanzgruppe feiert Geburtstag

Die Trachten- und Volkstanzgruppe der Pfuhler Seejockel wird 40 Jahre alt. Zur Jubiläumsfeier neue Kindergruppe tritt auf.

Von Inge Pflüger

In diesem Jahr feiert die Trachten- und Volkstanzgruppe der Faschingsgesellschaft Pfuhler Seejockel ihren 40. Geburtstag. Die Feier findet im Rahmen des traditionellen Seejockel-Weinfestes im September statt. „Wir werden einen schönen Abend mit Musik und Tanz gestalten“, verspricht Abteilungsleiter Siegfried Werner. In all den vergangenen Jahrzehnten machte sich die Tanz-Truppe durch zahlreiche Auftritte landauf und landab einen Namen. Zwar mangelte es zeitweise am Nachwuchs, doch man hielt sich eisern über Wasser.

Alles begann vor mehr als 40 Jahren: Die Initiative zur Gründung einer Trachtengruppe in Pfuhl ging von Hilde Heimann aus, die sich damals wie heute intensiv mit Bräuchen und Sitten auf dem Land befasst. Sie wurde tatkräftig unterstützt von ihrem Mann Günter, der damals agiler und sehr erfolgreicher Präsident der Faschingsgesellschaft war, die sich ebenfalls die Brauchtumspflege auf den Leib geschrieben hat. Deshalb wurde die Trachten- und Volkstanzgruppe als eigenständige Abteilung der Faschingsgesellschaft angegliedert.

Als sechs Jahre später das Pfuhler Heimatmuseum im ehemaligen Rathaus in der Hauptstraße zusammen mit der Stadt Neu-Ulm und Günter Heimann samt zahlreichen Mitstreitern eröffnet wurde, wurde auch im Museum ein Trachtenzimmer eingerichtet. Dort wird nach wie vor die schmucke, aber sehr einfache evangelische Pfuhler Tracht samt dazugehörigen Utensilien, wie etwa Körbchen, Hemden, Unterwäsche, Schmuck, Tücher oder Schuhe präsentiert – und noch heute zeichnet Hilde Heimann als Vorstandsmitglied der Museumsfreunde für die Trachten verantwortlich.

Seit 2019 gibt es wieder eine Kindergruppe

Nicht nur das „Häs“ wird von der Volkstanzgruppe gehegt und gepflegt, auch ihre traditionellen Tänze sind nach wie vor beim Publikum sehr beliebt. Sei es beim alljährlichen Auftritt im Neu-Ulmer Glacis, beim Maibaumtanz oder bei den Umzügen in der Region. Unvergesslich auch die Auftritte 1980 bei der ersten bundesweiten grenzüberschreitenden Ulmer/Neu-Ulmer Landesgartenschau.

Seit 2005 war Gisela Lochschmidt der erfolgreiche Motor der eigenständigen Seejockel-Abteilung. Ihr Amt als Abteilungsleiterin übergab sie 2019 an Siegfried Werner, den langjährigen Kleingartenverein-Vorsitzenden. Laut Werner zählt die Trachtengruppe heute 25 Personen, davon tanzen 14 aktiv in der Tanzgruppe. Daneben wurde 2019 wieder eine Kindergruppe mit zehn Tänzerinnen und Tänzern auf die Beine gestellt. Trainerin ist seit 2019 Rosi Schnupp. Premiere der Kindergruppe wird beim Jubiläum am Samstag, 12. September, sein.

Abteilungsleiter Werner wirbt bei allen „tanzbegeisterten Kindern“ für seine Truppe – und bittet sie, sich bei ihm unter der Mail-Adresse volkstanz@pfuhler-seejockel.de oder unter der Telefonnummer 0152/22796249 zu melden.

