Traktor kippt um: Immenser Schaden nach Unfall bei Langenau

Ein 24-Jähriger verliert die Kontrolle über seinen Traktor und kippt samt Anhänger und tonnenschwerer Ladung um.

Hoher Sachschaden ist am Montag bei einem Unfall bei Langenau entstanden. Nach Angaben der Polizei verlor ein 24-Jähriger die Kontrolle über sein Gespann, das dann umstürzte.

Demnach sind nach Polizeiangaben mindestens 140.000 Euro Schaden bei dem Unfall am Montagnachmittag gegen 15.25 Uhr entstanden. Wie die Polizei mitteilte, verlor der Traktorfahrer auf der abschüssigen Strecke vom Steinbruch in Albeck in Richtung K7302 die Kontrolle über sein Gespann.

Traktor-Unfall bei Langenau: Muldenkipper kippt um

Da der 24-Jährige den Traktor vor der Einmündung in die Kreisstraße nicht mehr zum Halten bekam, fuhr er links an der Verkehrsinsel vorbei in Richtung Hörvelsingen. Dabei löste sich der Muldenkipper vom Traktor. Der Anhänger überquerte die Straße stürzte eine circa fünf Meter tiefe Böschung hinunter.

Die geladenen 12 Tonnen Abbruchmaterial landeten komplett auf einem Acker und einem kleinen Bach. Der Traktor fuhr noch knapp 30 Meter weiter und kippte dann auf die Seite, wo er auf der Straße liegen blieb.

Der Fahrer verletzte sich dabei leicht. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Aus dem Traktor liefen Betriebsstoffe aus, die ins Erdreich gelangten. Vertreter des Landratsamts Alb-Donau-Kreis ordneten daraufhin an, dass das kontaminierte Erdreich abgetragen werden muss.

Die Bergung des Traktors und Muldenkippers übernahm eine Spezialfirma. Die Kreisstraße war bis circa 20.10 Uhr in beiden Richtungen komplett gesperrt. Die Kosten für die erforderlichen Aushub- und Instandsetzungsarbeiten lassen sich noch nicht beziffern. (AZ)

Lesen Sie dazu auch: