Tramfahrt am Samstag soll kostenlos bleiben

Neue Tramlinie kurbelt die Fahrgastzahlen an: Halbjahresbilanz verbucht werktags gut zehn Prozent mehr Passagiere im gesamten SWU-Netz. Die neue Linie 2 in Ulm gilt als Erfolgsmodell. Die Fahrten am Samstag sollen kostenlos bleiben.

Der Ulmer Gemeinderat und die Verwaltungsspitze einigen sich auf Eckpunkte der neuen Wahlperiode. Warum das Jahr 2022 als das Schlüsseljahr der Stadtentwicklung gilt.

Von Oliver Helmstädter

Die vier Fraktionen im Ulmer Gemeinderat verständigten sich bei einer Klausurtagung am vergangenen Wochenende auf die Leitlinien der soeben begonnenen Wahlperiode. Und das in einem von Kollegialität geprägtem Klima, wie Oberbürgermeister Gunter Czisch sowie die Fraktionschefs Richard Böker (Grüne), Reinhold Eichhorn (FWG), Thomas Kienle (CDU) und Martin Ansbacher (SPD) unisono betonten. Die Kernpunkte, auf die sich die Stadträte unverbindlich verständigten:

Klima

Die Stadt Ulm tritt als eine der ersten Kommunen der Allianz für Entwicklung und Klima des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung bei. Mit dem Ziel „klimaneutrale“ Stadtverwaltung ist die Verwaltung beauftragt, ein Konzept vorzulegen, wie dieses Ziel bis 2023 erreicht werden kann.

Schlüsseljahr für Ulm

Das Jahr 2022 gilt als ein Schlüsseljahr der Stadt. Dann sind die derzeitigen Großprojekte (Tiefgarage am Bahnhof, Sedelhöfe) abgeschlossen und die Neubaustrecke nach Stuttgart soll in Betrieb gehen. Wichtig sei in diesem Zusammenhang die Fortsetzung der Wohnungsbauoffensive, weil Ulm durch die Nähe zu Stuttgart ein noch attraktiverer Wohnort werde. Das heißt: Wohnraum wird knapper.

Ulmer Stadtentwicklung

Wenn 2022 die Großprojekte abgeschlossen sind, solle die weitere Entwicklung der Stadt entlang der Bundesgartenschau 2030 geplant werden. Einig sind sich die Fraktionen, dass die Gartenschau eine große Chance für die Stadt ist.

Hauptbahnhof Ulm

Mit dem Start der Neubaustrecke geht es am Bahnhof erst richtig los. Die Bahn kündigte eine Sanierung des Gebäudes an, zudem ist eine Pendlergarage an der Schillerstraße geplant. Außerdem werden zahlreiche Flächen der Bahn rund um die Gleisanlagen frei, auf die die Stadt Ulm als Kommune ein Vorkaufsrecht hat. Czisch sprach von großen Chancen der Stadt und einem enormen Gestaltungspotenzial.

Mobilität in Ulm

Neben dem Klimaschutz haben die Stadträte die Mobilität als Schwerpunktthema identifiziert. Einig ist man sich, dass der kostenlose Nahverkehr an Samstagen zumindest bis zum Ende der Großbaustellen 2022 fortgeführt wird. Kontrovers sei hingegen auf der Klausur in Bad Boll über eine Änderung des Tarifsystems diskutiert worden. Zum Thema Einführung eines 365-Euro-Jahrestickets wurde angemerkt, dass die Zuständigkeit beim Nahverkehrsverbund liegt, der mit hohen zusätzlichen Kosten durch ein solches Ticket zu rechnen habe. Einig sind sich die Fraktionen, dass ein funktionierender Nahverkehr nicht allein in Ulm, Neu-Ulm oder Biberach geplant werden könne. Deswegen seien gemeinsame Nahverkehrspläne mit Neu-Ulm und dem Alb-Donau-Kreis wichtig.

Finanzen der Stadt Ulm

OB Czisch betonte, dass eine solide Finanzpolitik Richtschnur für den Handlungsspielraum des Gemeinderats sei. Da sich die Konjunkturaussichten verschlechtern würden, sei mit niedrigeren Steuereinnahmen zu rechnen. Gerade Schulen, Kindergärten sowie Straßen und Brücken würden sinnbildlich für eine „funktionierende Stadt“ stehen. Kienle sprach von einem Sanierungsbedarf allein an Schulen von 140 Millionen Euro.

Museum Ulm

Der Plan der Stadträte ist, zum Jubiläum des Museums Ulm 2025 die Sanierung und Umgestaltung des Komplexes am Marktplatz angegangen zu haben. Die Verwaltung wurde beauftragt, ein Stufenkonzept vorzulegen.

Kitagebühren in Ulm

Kontrovers wurde offenbar über eine Senkung der Gebühren für Einrichtungen der Kinderbetreuung diskutiert. Czisch mahnte an: Neue Belastungen müssten auf Dauer in gleicher Höhe gegenfinanziert werden. „Wer A will, muss B schieben.“

