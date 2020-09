vor 52 Min.

Transporter fährt auf Ape auf: Frau nach Unfall verletzt

In Dornstadt bemerkt der Fahrer eines Kleintransporters zu spät, dass vor ihm eine Ape-Fahrerin bremst. Es kommt zum Unfall.

Bei dem Unfall am Donnerstag in Dornstadt wurde eine Frau verletzt. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein Kleintransporter auf eine Ape-Fahrerin auf.

Gegen 11.30 Uhr war die Frau mit ihrer Piaggio in der Tomerdinger Straße Richtung Ortsmitte unterwegs. An der Einmündung Lange Straße hielt die 47-Jährige an, weil dort ein Autofahrer wartete.

Das bemerkte ein nachfolgender 32-Jähriger zu spät und fuhr mit einem Kleintransporter auf die Ape auf, die noch auf das Auto geschoben wurde. Die Frau erlitt dabei leichte Verletzungen.

Die Polizei aus Dornstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beträgt rund 6.000 Euro.

