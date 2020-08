25.08.2020

Trauer um Werner Bertsch: Ex-Chef der Sparkasse Ulm gestorben

Am Montag fand im Ulmer Münster die Trauerfeier für Werner Bertsch statt – ein Ulmer, der im Ehrenamt das Ulmer Münster über 30 Jahre lang mitgeprägt hat.

Im Ulmer Münster fand am Montag die Trauerfeier für Werner Bertsch statt – ein Ulmer, der im Ehrenamt das Ulmer Münster über 30 Jahre lang mitgeprägt hat. Bertsch starb knapp drei Monate nach seinem 90. Geburtstag, den er noch geistig und körperlich rege feiern hatte können.

Werner Bertsch war in der Region vielen bekannt. 19 Jahre lang war er Chef der Sparkasse Ulm und in seiner Freizeit Jahrzehnte in leitender Funktion von Ulmer Kirchengremien tätig. Von 1990 bis 2002 war Bertsch Vorsitzender der Ulmer Gesamtkirchengemeinde. Ethische Fragen hatten den Sohn eines Wirtschaftsjuristen und Enkel eines Gefängnispfarrers schon als jungen Erwachsenen interessiert, viele schätzen ihn als Vorbild an Disziplin und Diskretion.

Mit dem Namen von Werner Bertsch ist beispielsweise der Ausbau der kriegszerstörten Dreifaltigkeitskirche zum Haus der Begegnung und das Entstehen eines kirchlichen Verwaltungszentrums verbunden. Für sein Engagement am Ulmer Münster erhielt er 1996 das Bundesverdienstkreuz verliehen, und bis zum Jahr vor seinem Tod war Werner Bertsch in der Münsterauskunft tätig. Auch in der Schuldnerberatung war er lange tätig.

Bertsch hinterlässt seine Ehefrau Liselotte, drei Kinder, fünf Enkel und eine Urenkelin. (köd)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen