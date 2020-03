22:04 Uhr

Traumergebnis in Roggenburg für Amtsinhaber

Plus Mathias Stölzle wird für sechs Jahre wiedergewählt. Und erreicht sogar in einem Wahlkreis 100 Prozent.

Von Angela Häusler

Unaufgeregt ging es am Wahlabend in Roggenburg zu: Bürgermeister Mathias Stölzle, seit 2014 im Amt, hatte keinen Konkurrenten im Rücken. So wartete er ganz entspannt das Ergebnis ab: 96,3 Prozent der Stimmen sind es am Ende geworden, im Ortsteil Ingstetten waren es sogar glatte 100 Prozent. „Ich denke, die Mitarbeiter haben sich schon damit angefreundet, dass ich ihnen erhalten bleibe“, hatte Stölzle kurz nach Schließung der Wahllokale gescherzt. Schon bei seiner Wahl vor sechs Jahren war Stölzle mit rund 98 Prozent ins Rathaus eingezogen, hatte Franz-Clemens Brechtel abgelöst, der nicht mehr antrat.

„Dieses Ergebnis ist eine tolle Bestätigung, es bedeutet, dass man so viel nicht falsch gemacht haben kann“, sagte Stölzle, nachdem der geschäftsleitende Beamte Stefan Hiller um 19.20 Uhr das offizielle Ergebnis verkündet hatte. Er werde nun weiterhin daran arbeiten, dass Roggenburg eine „lebens- und liebenswerte Gemeinde bleibt“. Das Rathaus-Team gratulierte dem alten und neuen Chef mit einem Glücksschwein, das Personalrätin Anna Maria Merkle überreichte. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Immerhin 60,5 Prozent der wahlberechtigten Roggenburger haben bei der Kommunalwahl ihre Stimme abgegeben. Zwischen 100 und 96,8 Prozent bekam Stölzle an den Urnen der fünf Wahllokale im Gemeindegebiet, bei den Briefwählern entfielen 94,1 Prozent der Stimmen auf ihn. Mehr Veränderung war beim Gemeinderat zu erwarten, wo 7 Räte nicht mehr kandidierten. Mit jeweils 14 Kandidaten gingen die vier Wählergruppen aus den Ortsteilen ins Rennen. Es habe keine Schwierigkeiten gegeben, genügend Listenkandidaten zu finden, berichtete Stölzle über die Vorbereitungen. Sieben bereits amtierende Räte kandidierten wieder: Tobias Schmid, Bernd Kammerlander und Georg Moll traten für die Überparteilichen Wählervereinigung Schießen (ÜWS) erneut an, Joachim Graf und Ernst Ederle von der Wählergruppe Biberach (WBi), Johannes Schmid und Karl-Heinz Aumann von der Wählergemeinschaft Meßhofen/Roggenburg (WMR) und Thomas Franke von der Wählergruppe Ingstetten (WI). Bei der Sitzverteilung liegt die ÜWS nun vorne: Sie bekommt 5 Sitze, an die WBi gehen 4, die WMR erhält 3 Sitze. Schlusslicht ist Ingstetten mit 2 Sitzen. Und im Rat gibt es bald neue Gesichter: Geschafft haben den Sprung Andreas Bader, Dieter Rittler, Tobias Schmid, Josef Müller und Michael Strobel von der ÜWS sowie Joachim Graf, Ernst Ederle, Sebastian Ott und Stephan Einfalt von der WBi. Von der WMR sitzen nun Johannes Schmid, Karl Heinz Aumann und Martin Reindle im Rat, von der Wählergruppe Ingstetten Thomas Franke und als einzige Frau im Gremium Martina Leicht. Alle Infos zur Wahl: Live-Blog zu den Kommunalwahlen im Landkreis Neu-Ulm: Thorsten Freudenberger bleibt Landrat

