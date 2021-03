vor 34 Min.

Treffen sich zwei Clowns an der Theke: Lockdown-Bar Nummer acht im Roxy

Plus Die Gesundheitsclowns Katrin Jantz und Hanna Münch erzählen in der Roxy-Lockdown-Bar von ihrer Humor- und Seelenarbeit in Krankenhäusern und Altenheimen.

Von Andreas Brücken

Nach ihrer gelungenen Premiere als Gastgeberin im Roxy lud Wibke-J. Richter am vergangenen Samstag Katrin Jantz und Hanna Münch in die Lockdown-Bar ein - in die Live-Stream-Show aus dem Ulmer Kulturzentrum. Die beiden sind seit etwa vier Jahren als Gesundheitsclowns in Altenheimen und Krankenhäusern unterwegs. Bemerkenswert einfühlsam führte die Moderatorin durch das sensible Thema, das alles andere als leichte Unterhaltungskost für einen entspannten Abend war. Denn mit alberner Comedy hat der Beruf der Proficlowns wenig zu tun. Vielmehr begeben sich Jantz und Münch alias Lotti und Liesl vor ein Publikum im dauerhaften Ausnahmezustand. Ihre Bühne ist nicht die Manege, sondern die Wachkomastation oder die Demenzabteilung. Allem Leid zum Trotz haben sich beide zum Ziel gesetzt, den Menschen dort Freude zu bereiten. "Dabei erleben wir täglich kleine Wunder", erzählt Jantz.

Roxy Lockdown-Bar: Gesundheitsclowns im Talk mit Wibke-J. Richter

Wie der Arbeitsalltag der Clowns im Altenheim aussieht, zeigten die beiden am Beispiel von Barkeeper Michl Brenner, der in die Rolle eines Seniors schlüpfen sollte und heute "so gar nicht gut drauf ist", wie Moderatorin Richter die Szene beschrieb. Mit Humor greifen die beiden Clowns zunächst die Gegenstände an der Bar auf und verfremden ihren Zweck für ihr Spiel. So wird aus einer Gießkanne ein Telefon, an dem der liebe Gott spricht: "Opa, im Himmel ist noch kein Platz für dich - vielleicht erst in drei Jahren, sagt der Herrgott", lautet die Botschaft. Eine Art von Humor, die sicher auf einen gesunden Zuschauer zuerst befremdlich wirkt. Doch für einen Menschen, dessen Lebensabend in die Nähe des Sterbens rückt, mag dieser unschuldige Tabubruch zweier Figuren mit roten Clownnasen erfrischend sein.

"Wir sind in unserer Rolle oft ähnlich wie die Patienten", sagt Münch und erklärt, dass auch sie als Clowns sich fehlerhaft und ungeschickt verhalten würden: "Scheitern und stolpern gehört zum Leben dazu", sind sich die beiden einig. In Zeiten der durch den Lockdown verschlossenen Heime sei ihr Berufsstand als Gesundheitsclowns noch mehr hervorgehoben worden, sagt Jantz. Ihre Fans im Krankenhaus und in den Demenzstationen hätten nach ihnen immer wieder gefragt, bis das Duo einen Weg zu seinem Publikum über Leitern auf Balkone oder vor den Fenstern der Patienten gefunden hatte.

Andreas Kümmert kündigt sich für die Lockdown-Bar an

Den musikalischen Teil des Abends bespielte die Band Roadstring Army, die sich als Straßenmusiker auf dem Münsterplatz mit einer Mischung aus Rock und Hip Hop bereits eine kleine Fangemeinde erarbeitet hat. Am kommenden Samstag wird wieder Ariane Müller an der Lockdown-Bar stehen. Als Gast hat sich der Reporter Magdi Aboul-Kheir für ein Special zur Landtagswahl angekündigt. Auf der Bühne wird der Ausnahmemusiker Andreas Kümmert stehen.

Infos unter www.roxy.ulm.de.

Lesen Sie auch: