vor 18 Min.

Trickbetrüger aus China erbeuten 179.000 Euro von Seniorin aus Neu-Ulm

Trickbetrüger aus China haben eine Seniorin in Neu-Ulm am Telefon bedroht und so insgesamt 179.000 Euro erbeutet.

Eine 77-jährige Frau aus dem Raum Neu-Ulm ist Opfer von Trickbetrügern geworden. Nach Angaben der Kriminalpolizei Neu-Ulm erhielt die chinesische Staatsangehörige seit Anfang März mehrere Anrufe einer angeblichen Polizistin und eines angeblichen Notars aus China. Der 77-Jährigen wurde in chinesischer Sprache mittels Telefon und Apple Facetime mitgeteilt, dass in China gegen sie ein Strafverfahren wegen Geldwäsche anhängig sei und ihr eine langjährige Haftstrafe drohe. Diese könne jedoch durch Zahlung eines hohen Geldbetrags abgewendet werden. Opfer überweist Geld von Neu-Ulm nach Hongkong Daraufhin überwies die Frau auf Anweisung der Täter mehrere Beträge auf ein chinesisches Konto nach Hongkong. Der Betrug flog auf, als eine aufmerksame Bankmitarbeiterin bei einer weiteren Überweisung der Frau deren Sohn informierte. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 179.000 Euro. Die Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm hat die Ermittlungen übernommen. Die Polizei rät: Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.

Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen.

Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahe stehende Personen. (AZ) Lesen Sie auch:

