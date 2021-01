vor 33 Min.

Trickbetrug: "Schockanruf" bei älterer Dame in Pfaffenhofen

Trickbetrüger versuchen am Mittwoch, Frauen am Telefon um ihr Geld zu bringen. Bei einem Anruf in Wallenhausen gibt sich ein Unbekannter als Bankmitarbeiter aus.

Sowohl in Pfaffenhofen als auch in Weißenhorn haben am Mittwoch Trickbetrüger versucht, ältere Damen um ihr Geld zu bringen. Beides Mal ohne Erfolg. Wie die Polizei Weißenhorn berichtet, erreichte eine Frau aus Pfaffenhofen am Mittwoch gegen 11.30 Uhr der Anruf eines Unbekannten, der folgendes gesagt haben soll: „Mama, Mama, ich habe einen Unfall mit Todesfolge gebaut. Ich brauche für die Kaution sofort 40 000 Euro.“ Die angerufene Dame durchschaute laut Polizei die Masche jedoch schnell und verständigte die Beamten, sodass kein Schaden entstand.

Als Bankmitarbeiter versucht ein Unbekannter, Frau abzuzocken

Als Sparkassenmitarbeiter stellte sich ein Mann vor, der am Mittwoch etwa um die gleiche Zeit bei einer 62-jährigen Frau aus Wallenhausen anrief. Das berichtet ebenfalls die Polizei Weißenhorn. Es gehe um verschiedene Bankangebote, habe der Anrufer gesagt und nach dem Ehemann der Frau gefragt. Da die Telefonnummer des Anrufers nicht sichtbar war, bat die Dame um einen Rückruf, bei dem die Nummer sichtbar sein sollte, um die Richtigkeit des Anrufes prüfen zu können. Der Mann rief daraufhin nicht mehr an. Auf Nachfrage bei der Sparkasse stellte sich heraus, dass es keinen Mitarbeiter mit dem angegebenen Namen gebe und auch niemand versucht habe, die Frau zu erreichen. (az)

