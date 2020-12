vor 17 Min.

Trickfilmwerkstatt an der Grundschule Ludwigsfeld: Hier sind Schüler die Stars

Plus An der Erich-Kästner-Grundschule in Ludwigsfeld gibt es jetzt eine Trickfilmwerkstatt. Kinder erzählen, was ihnen daran am besten gefällt.

Von Dagmar Hub

Die Erich-Kästner-Grundschule in Ludwigsfeld eröffnet ihren Schülerinnen und Schülern immer wieder besondere Möglichkeiten, kreativ zu sein. Während der Corona-Pandemie sind Projekte wie der „Zirkus Fantastiko“ aber nicht durchführbar. Ein von der Volksbank Ulm/Biberach gesponsortes Crowdfunding-Projekt machte es der Schule seit dem vergangenen Winter möglich, für die Kinder eine eigene Trickfilmwerkstatt einzurichten. Und weil Abstand nötig ist, durften die Schülerinnen und Schüler der zweiten bis vierten Klasse ihre Kreationen jetzt online vorstellen. Vielfältig sind die Ideen – von Selfies mit bemalten Händen übers Daumenkino bis hin zu selbst entwickelten Knete-Trickfilmen im Stil des Knete-Pinguins Pingu, der einst ein Dauerbrenner im TV-Kinderprogramm war.

Die Schülerinnen und Schüler stehen in der Trickfilmwerkstatt vor und hinter der Kamera, sie sind Stars und Kameraleute zugleich. Sie sind die Produzenten, das Kreativ-Team und die Programmierer. Die Trickfilmwerkstatt kommt den unterschiedlichen Interessen der Kinder entgegen. Lars zum Beispiel findet es überraschend, dass man seine eigene Identität durch die Bildbearbeitung verstecken kann. Herausfordernd ist es schon, einen Greenscreen-Hintergrund in einen Trickfilm einzuarbeiten, berichtet Adrian. „Aber es ist cool.“

Jeder Schüler der Erich-Kästner-Grundschule Ludwigsfeld bringt seine eigenen Ideen ein

Was die Plastik-Mini-Figürchen, die eigentlich für Modelleisenbahnen gedacht sind, alles können, wenn man die Bauarbeiter ins richtige Licht rückt! Mini-Taucher wagen den Sprung in eine Schüssel, die statt Wasser rote Linsen enthält. Fiktive Realitäten einer Miniatur-Welt entstanden so, ähnlich auch bei der Lego-Fotografie, wo Lego-Männchen einen Füller wuchten und tragen, als würden Bauarbeiter einen schweren Balken transportieren. Mit Lego-Männchen funktionieren auch die Lego-Stop-Motion-Filme der Klasse 3c, bei denen die bunten Figürchen mit Mini-Raumkapseln in unbekannte Welten aufbrechen.

Unter den Händen der Programmier-AG entstanden gezeichnete Giraffen und ein Elefant, die im bewegten Bild Ball spielen. Ein Apfel wechselt, von einem bezaubernden Zauberer ausgelöst, die Farbe und wird einfach mal so türkisfarben. Und was denkt ein Dackel, wenn er die Straße entlangspaziert? Die eingeblendete Denk-Blase macht seine Sehnsucht nach einem leckeren Knochen zum Abnagen sichtbar.

Diese Schülerinnen und Schüler bilden das Trickfilm-Team der Erich-Kästner-Grundschule, das die erste Sendung gestaltet hat. Bild: Nina Lutz/Erich-Kästner-Grundschule

Eine Gruppe machte Videos ihrer liebsten Hobbys: Lanija zum Beispiel liebt es, zu malen und zu zeichnen, und Lara ist glücklich, wenn sie tanzt. Sie fand die Produktion der Mini-Movies am tollsten, erzählt die Schülerin. Bei den Knet-Animationen, die die Klasse 3a kreierte, wuchsen mehr oder weniger niedliche Monster wie ein bärtiger Schneemann scheinbar aus eigener Kraft zusammen und watschelten los.

Die Klasse 3b filmte sich gegenseitig als Rockstars. Ob hinter der Kamera oder davor, mit Luftgitarre, wilder Langhaar-Perücke und ein bisschen Lack-und-Leder-Glamour hatten die Schülerinnen und Schüler jede Menge Spaß, sich ganz wie die großen Sänger und Musiker der Rockbands zu geben, die Idole der Kinder sind.

