19:15 Uhr

Trio überfällt und verprügelt Fußgänger

Ein 19-Jähriger ist in der Nacht zum Donnerstag in der Ulmer Innenstadt überfallen und verprügelt worden. Die Polizei sucht jetzt nach einem Trio.

Der junge Mann war gegen 3.30 Uhr in der Neuen Straße unterwegs. Bei der Bushaltestelle an der Steinernen Brücke wollte er die Straße überqueren. Dabei wurde er laut Polizei von zwei unbekannten Frauen angerempelt. Der Mann bemerkte, wie ihm eine der Frauen die Geldbörse aus der Hosentasche ziehen wollte. Deshalb nahm er den Beutel und verstaute ihn in seiner Jacke. Unvermittelt bekam der 19-Jährige von hinten einen Schlag gegen den Kopf. Er drehte sich um. Dort stand ein Unbekannter. Es entwickelte sich eine Rangelei, bei der der Angegriffene zu Boden stürzte. Am Boden liegend schlugen die Frauen und der Mann auf ihn ein. Dabei wurde der 19-Jährige verletzt. Doch dem Opfer gelang es aufzustehen. Er flüchtete in die Hirschstraße. Dort traf er einen Zeugen, der ihn zum Bahnhof begleitet. Von dort verständigte der Verletzte seine Mutter, die ihn abholte.

Am nächsten Tag erstattete der 19-Jährige Anzeige bei der Polizei in Ulm. Diese ermittelt jetzt wegen Körperverletzung und ist auf der Suche nach den drei Angreifern. Bei den Gesuchten handelt es sich um zwei Frauen und einen Mann. Die Frauen waren beide ungefähr 18 Jahre alt und schlank. Nach Aussage des 19-Jährigen war eine der beiden etwa 1,65 Meter groß und hatte braune schulterlange Haare gehabt. Sie trug eine hellblaue Jeanshose und einen dunklen Blouson gewesen. Die andere war etwa 1,70 Meter groß gewesen, hatte ebenfalls braune Haare und trug eine hellblaue Jeans. Der Mann war Aussagen des Opfers etwa 25 Jahre alt, 1,80 Meter groß gewesen und hatte kurze schwarze Haare. Bekleidet war er mit einem schwarzen Pullover und einer dunklen Hose gewesen. (az)

