vor 11 Min.

Trotz Ausgangssperre: Jugendliche randalieren nachts auf Spielplatz in Beuren

Auf einem Spielplatz in Beuren randalierten Jugendliche.

Ein Anwohner meldete der Polizei, dass Jugendliche auf einem Spielplatz in Beuren Lärm machen und Sachen beschädigen.

Jugendliche haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch auf einem Spielplatz an der Straße "Zur Kohlstatt" in Pfaffenhofen-Beuren randaliert. Dabei gilt im Landkreis Neu-Ulm aktuell die Ausgangssperre.

Gegen 0.45 Uhr teilte nach Polizeiangaben ein Anwohner der Polizei Weißenhorn mit, dass vier Jugendliche auf dem Spielplatz Lärm machen und Sachen beschädigen würden. Beim Eintreffen einer Streife der Polizei hatten sich die Jugendlichen allerdings schon wieder aus dem Staub gemacht.

Die Polizei stellte fest, dass ein angebrachtes Schild und ein Holzzaun beschädigt wurden. Die Polizeiinspektion Weißenhorn ermittelt daher weiter gegen die derzeit noch unbekannten Täter wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 150 Euro. (az)

