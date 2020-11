vor 17 Min.

Trotz Corona: 200 Leute auf Flohmarkt in Senden?

Plus Etwa 200 Leute sollen am Samstag ohne Abstand auf dem Festplatz in Senden gebummelt haben. Warum der Flohmarkt während der Pandemie erlaubt ist.

Von Sophia Huber

Zwischen 150 und 200 Personen sollen am Samstag auf dem Festplatz in Senden ausgelassen gefeilscht, verkauft und gebummelt haben. Und das ohne Abstand. Das teilt uns ein Leser unserer Zeitung mit.

Flohmärkte sind laut bayerischer Corona-Verordnung erlaubt

Er frage sich, wer denn so etwas zu Zeiten hoher Infektionszahlen genehmigt und verweist in seiner E-Mail auf die bayerische Corona-Verordnung, die auf der Seite des Neu-Ulmer Landratsamts nachzulesen ist. Darin steht unter anderem: „Im öffentlichen Raum (Parks, Plätze usw.) dürfen sich maximal zehn Personen aus zwei Haushalten treffen.“ Beim Flohmarkt auf dem Festplatz sollen laut Informationen unserer Zeitung deutlich mehr als zehn Personen da gewesen sein.

Allerdings steht in der bayerischen Corona-Verordnung auch, dass „Wochenmärkte und andere Märkte zum Warenverkauf unter freiem Himmel, die keinen Volksfestcharakter aufweisen und keine großen Besucherströme anziehen, insbesondere kleinere traditionelle Kunst- und Handwerkermärkte, Töpfermärkte und Flohmärkte“ gestattet sind. Lediglich ein Unterhaltungsangebot auf dem Markt, wie künstlerische Aufführungen oder Festzelte sind ohne Ausnahmegenehmigung nicht erlaubt.

Die Corona-Regeln werden größtenteils eingehalten

Walter Gentner von der Stadt Senden weiß vom Flohmarkt auf dem Festplatz, dieser finde dort seit Jahrzehnten statt. „Die Stadt stellt nur das Grundstück, für die Durchführung des Flohmarkts und Einhaltung der Richtlinien ist der Betreiber zuständig“, sagt Gentner zu den Vorwürfen, die Stadt würde einen Flohmarkt während der Corona-Pandemie erlauben. Die Genehmigung habe das Landratsamt erteilt. „Der Betreiber hat seine eigenen Sicherheitsmänner, die schauen, dass alle Regeln eingehalten werden“, sagt Gentner weiter. Laut der bayerischen Corona-Verordnung muss der Veranstalter ein an die Umstände angepasstes Schutz- und Hygienekonzept haben und sicherstellen, dass grundsätzlich ein Mindestabstand von eineinhalb Metern zwischen den Kunden eingehalten werden kann. Außerdem gibt es eine Maskenpflicht für Kunden auf dem Flohmarkt. Die Verkäufer an den Ständen müssen ebenfalls Masken tragen, falls keine Schutzwände vorhanden sind.

Die Mitarbeiter vom Sendener Ordnungsamt schauen laut Gentner stichprobenartig am Festplatz vorbei. „Da kann man sich nicht beklagen. Die Mitarbeiter sind sehr zufrieden“, berichtet Gentner. Man müsse hin und wieder Einzelpersonen auf die Mund-Nasen-Bedeckung hinweisen, im Großen und Ganzen gebe es jedoch nichts zu beanstanden. „Das heißt aber nicht, dass die Stadt in Zukunft nicht mehr kontrolliert.“ In den kommenden Wintermonaten findet der Flohmarkt nämlich – wie schon in den Jahren zuvor – einmal in der Woche statt.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen