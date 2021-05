vor 48 Min.

Trotz Corona: Beitrittsanfragen bei den Handballern des FC Burlafingen

Als dieses Bild entstand, durfte noch gespielt werden. Doch auch jetzt, in der Corona-Zwangspause, ist das Interesse an einer Mitgliedschaft bei den Burlafinger Handballern groß.

Plus Trotz Corona erhalten die Handballer des FC Burlafingen im Kinder- und Jugendbereich Beitrittsanfragen. Bei anderen Vereinen stagnieren die Mitgliederzahlen.

Von Quirin Hönig

Mit Uncle Sam und dem Slogan "We want you" rekrutiert aktuell nicht die US-Army, sondern die Handballabteilung des FC Burlafingen. Mit einem Flyer und Anzeigen werden ehrenamtliche Betreuer für den Nachwuchs gesucht, denn im Kinder- und Jugendbereich gibt es, trotz des Corona-Lockdowns, zahlreiche Beitrittsanfragen. Bei den Burlafinger Handballern läuft die Entwicklung gegen den klaren Trend im Landkreis: In den anderen Abteilungen und bei anderen Vereinen zeichnet sich eine Stagnation der Mitgliederzahlen ab.

