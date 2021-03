vor 5 Min.

Trotz Corona: Das Kindermuseum Neu-Ulm macht jetzt Ausflüge möglich

Plus Das Kindermuseum Neu-Ulm passt sein Angebot an Corona an und verlagert sein Programm ins Freie. So lernen Grundschüler ihre Stadt mit neuen Augen kennen.

Von Nicole Kauer

Mit Masken und gelben Warnwesten ausgestattet, den Bollerwagen mit Rucksack und Vesper bepackt waren Grundschüler aus Neu-Ulm auf Entdeckungstour in der eigenen Stadt. Für die Schüler war es der erste Ausflug nach langer Zeit. Die Schnitzeljagd wurde organisiert vom Kindermuseum in Neu-Ulm, das sein Programm an die besonderen Corona-Zeiten anpassen musste.



13 Schüler aus der dritten Klasse der Grundschule Stadtmitte suchten sich mit GPS-Geräten den Weg auf der zweieinhalb Kilometer langen Strecke selbst. Die Stadtrallye stand unter dem Thema der aktuellen Ausstellung des Kindermuseums: "Architektierisch. Bauten von Mensch und Tier". Der Erlebnispädagoge Gernot Ladwein vom Kindermuseum begleitete die Tour und zeigte den Schülern, wie Menschen und Tiere den Lebensraum der Stadt Neu-Ulm nutzen. Es gab Biberspuren an der Donauinsel zu entdecken, und sogar ein Gebiss des Nagetiers zog der Erlebnispädagoge aus der Tasche. Die Grundschüler warfen auch ein Blick hinter ein Tor in der Festungsanlage, wo früher Soldaten und heute Spinnen hausen.

Die Kinder lernen spielerisch, wie sich Ulm und Neu-Ulm entwickelt haben

Auf der etwa dreistündigen Stadtrallye gibt es Stadtgeschichte zum Anfassen am Wegesrand und Antworten auf Fragen wie, warum das Ulmer Münster so hoch sei. Viele Kinder entdeckten unbekannte Aspekte bekannter Orte. Ein Aspekt ist dem Pädagogen wichtig: zu zeigen, dass sich eine Stadt stetig verändert. Im Laufe der Jahrhunderte, wie an der Bastion zu sehen, bis hin zu aktuellen Veränderungen durch Baustellen -etwa an der Fußgängerbrücke am Schwal. Eine Stadt stehe immer für sämtliche Gegensätze: neu, alt, Natur, Beton, Arbeits- und Erholungsraum.

An der Grundschule Stadtmitte lernen Kinder aus 26 Nationen, nicht alle sind in Neu-Ulm geboren oder haben Eltern, die die Stadt wie ihre eigene Westentasche kennen. Eine solche Stadttour eignet sich da ganz besonders, die Umgebung vor der eigenen Haustür besser kennenzulernen. Und auch vermeintlich bekannte Orte verbergen oft noch Unentdecktes. Wenn man nur aufmerksam genug durch die Stadt streift, entdeckt man zum Beispiel Pilze, die mitten in der Stadt wachsen.

Das Kindermuseum Neu-Ulm bietet ein Programm im Freien

Museen leben davon, dass sie besucht werden und das Kindermuseum als Raum zum Entdecken und Spielen ganz besonders. In Pandemie-Zeiten ist das nicht so einfach. Eine Antwort darauf ist die neu konzipierte Stadtrallye, die ganz im Freien stattfindet. "Wir haben schon immer Aktionen draußen gemacht, das hat sich während der speziellen Zeit jetzt ausgezahlt, und wir haben das Angebot dann sofort erweitert", sagt Gernot Ladwein.

Die Klasse der Grundschule Stadtmitte ist schon die vierte Gruppe, die die Stadtrallye durchläuft. Bis zu den Sommerferien sollen alle 18 Kleingruppen der Grundschule Stadtmitte noch auf Entdeckungstour gehen. Auch für die Zukunft, wenn der Museumsbetrieb wieder in geregelten Bahnen verlaufen kann, sollen die Programme im Freien erhalten bleiben.

Erst seit vergangener Woche hat das Edwin-Scharff-Museum seine Türen wieder geöffnet, mit Hygienekonzept und Besuchergrenze. "Am ersten Tag wurden wir nicht überrannt, aber am Samstag und Sonntag wurde die Grenze dann schon erreicht. Man merkt, die Kinder verzehren sich danach, Neues zu sehen", sagt der Erlebnispädagoge. Die Besucher zeigen sich kooperativ, halten sich an Maskenpflicht und Abstandsregeln. Zuvor war das Museum seit November geschlossen. "Alles, was uns nach außen hin zeigt, ist stillgelegt, aber hinter den Kulissen ist einiges passiert", sagt Ladwein.

Das Museumsteam arbeitete an zukünftigen Projekten und auch ein neuer Imagefilm ist entstanden. Nun hoffen sie, für die Pfingst- und Sommerferien wieder Ferienprogramme für Kinder anbieten zu können.

