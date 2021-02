06:00 Uhr

Trotz Corona-Infektionsrisiko: Kreistag Neu-Ulm will keine Rechte abgeben

Auch wenn sich der Kreistag derzeit in der Fuggerhalle mit viel Abstand trifft: Landrat Thorsten Freudenberger findet das immer noch riskant. Er meint, das Gremium sollte kürzer tagen.

Plus Lokale Parlamente dürfen nicht per Video-Konferenz tagen. In Pandemie-Zeiten sollte das ohnehin nur sehr kurz sein, meint Landrat Thorsten Freudenberger.

Von Ronald Hinzpeter

Wenn viele Menschen in einem Raum zusammenkommen, erhöht sich das Risiko einer Corona-Infektion deutlich – vor allem, je länger solch ein Treffen dauert. Bei einer Kreistagssitzung teilen sich in der Regel 70 Mandatsträger, diverse Vertreter des Landratsamts, der Medien und einige Besucher einen Saal. Das ist zu viel in Pandemie-Zeiten, meint Landrat Thorsten Freudenberger ( CSU). Die Sitzungsdauer sollte verkürzt werden, einige Entscheidungen müssten auf einen deutlich kleineren Ausschuss übertragen werden.

Über diese vorübergehende Selbstbeschneidung seiner Kompetenzen diskutierte der Kreistag am Dienstag in der sehr weitläufigen Fuggerhalle recht lange und ausführlich. Mit dem Ergebnis: Das Gremium will sich nicht beschneiden lassen.

Kann ein kleiner Ausschuss den Kreistag zumindest teilweise ersetzen?

Dass bei diesem Thema die Ansichten auseinander gehen, hatte der Landrat schon bemerkt, als er das Thema den Fraktionsvorsitzenden erstmals präsentierte. Zusammen mit der Kreisverwaltung wollte Freudenberger das Infektionsrisiko einschränken, indem der Kreistag einen Teil seiner Arbeit einfach abgibt. In Frage dafür käme der Kreisausschuss, der einerseits Angelegenheiten vor berät, die später im Kreistag zur Abstimmung stehen und andererseits bereits eigenständig Dinge beschließen kann.

Viele wären es ohnehin nicht gewesen, sagte Freudenberger in der jüngsten Kreistagssitzung, das lasse der Gesetzgeber nicht zu. Möglich wäre es, bestimmte Personalentscheidungen zu verlagern, die Verwaltung von Stiftungen oder die Entwurfsplanungen von Bauvorhaben.

Im Kreistag regt sich Widerspruch

Aber es regte sich deutlicher Widerstand. Der Grüne Helmut Meisel versuchte vergeblich, das Thema per Abstimmung von der Tagesordnung zu kippen. Der Grund: Am Tag nach der Kreistagssitzung befasste sich der zuständige Landtagsausschuss mit einem Gesetzentwurf, der es in Pandemiezeiten unter anderem erlauben soll, Entscheidungen von einem kleinen Gremium, einem sogenannten Ferienausschuss, fällen zu lassen.

Darüber berät in der ersten Märzwoche der Landtag. Also kommt der Vorschlag des Landrates nach Ansicht von Meisel zu früh. Außerdem empfindet er die Selbstbeschneidung des Kreistages als "Demokratieabbau". Freudenberger argumentierte, wenn sich die Gesetzeslage ändere, dann sei die Kreistagsentscheidung ohnehin nichtig. Er bezeichnete sich als Vertreter der "Fraktion der Vorsichtigen". Es gehe nur um eine präventive, zeitlich befristete Maßnahme.

Bei Friseuren lockern, beim Kreistag verschärfen?

Für diese Ansicht bekam er auch Unterstützung. So sagte etwa der SPD-Fraktionsvorsitzende Ulrich Schäufele, es mache doch in Pandemie-Zeiten keinen Sinn, wenn sich 80 Leute träfen, um den Jahresabschluss einer Kreisstiftung abzusegnen oder Personalentscheidungen zu treffen. Doch der Widerstand war größer. Kurt Baiker, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler, fand den Zeitpunkt "ein wenig ungünstig", wenn bei Friseuren, Blumenläden und Baumärkten gelockert werde, "und an anderer Stelle wird verschärft". Sein Fraktionskollege Wolfgang Schrapp erinnerte die Kreistagsmitglieder daran, dass sie doch mit ihrem Ehrenamt auch Verantwortung übernommen hätten, die sie jetzt nicht abgeben sollten. Xaver Merk (Die Linke) forderte, "die paar Tage" abzuwarten, bis der Landtag entschieden habe. Freudenberger ließ dennoch abstimmen: Mit 33 zu 26 Stimmen lehnte es die Kreistagsmehrheit ab, vorübergehend einen Tel seiner Entscheidungskompetenzen abzutreten.

