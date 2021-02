12:51 Uhr

Trotz Pandemie: Das "Ulmer Zelt" rechnet fest mit dem Sommer 2021

Für das "Ulmer Zelt" bleibt die Spielzeit 2021 weiter noch ungewiss - zumindest was das Programm und die Form betrifft.

Die Organisatoren bauen darauf, dass das "Ulmer Zelt" stattfinden wird - in welcher Form, bleibt unklar. Denkbar sei ein Programm mit nationalen Künstlern.

Von Veronika Lintner

Ein Lebenszeichen vom Ulmer Zelt: Die Organisatoren des Traditions-Festivals in der Friedrichsau äußern sich zum Stand ihrer Planungen, für den Sommer 2021. In einer Mitteilung heißt es: "Momentan bereiten unsere Arbeitsgruppen ihre Konzepte für die Zelt-Spielzeit 21 vor. Auf jeden Fall wollen wir in diesem Jahr das Ulmer Zelt stattfinden lassen! Ein Jahr ohne Ulmer Zelt ist genug."