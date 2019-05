16:44 Uhr

Trotz Regen: Großer Andrang beim Vorverkauf für das Ulmer Zelt

Ein Konzert zweier Österreicher war schon bald ausverkauft.

So ein bisschen Regen hält einen echten Ulmer-Zelt-Fan nicht vom Ticketkauf ab: Bei miesem Wetter hat am Freitagmorgen der Vorverkauf für die neue Saison im Kartenwagen am Münsterplatz begonnen – und die Schlange von Interessenten war zeitweise 60 Meter lang. Entsprechend groß war der Absatz: Laut Zelt-Pressesprecher Adrian Büsselmann waren die „Roxy Open Stage“ und das Konzert der Österreicher Seiler & Speer schon am Vormittag ausverkauft, der Abend mit Kabarettist Uli Keuler folgte am Nachmittag. Knapp wird das Angebot bei den beiden Terminen des Varietés „High Voltage!“, bei den Funk-Altstars Tower of Power und bei Christoph Sieber. Die Zelt-Saison in der Friedrichsau startet am 22. Mai, Tickets gibt es am Kartenwagen, aber auch online.