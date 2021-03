13.03.2021

Trotz Termin am Corona-Impfzentrum abgewiesen: Was läuft hier schief?

Plus Trotz Termin wird ein Vöhringer am Corona-Impfzentrum abgewiesen. Schuld könnte eine bayernweite Lösung sein, auf die man im Kreis Neu-Ulm gerne verzichtet hätte.

Von Michael Kroha

Reimund Printz war sprachlos. Vergangene Woche wollte er sich im Corona-Impfzentrum in Weißenhorn impfen lassen. Trotz Termin wurde der Vöhringer nach 30 Minuten Wartezeit aber abgewiesen. "Ich glaubte an einen Irrtum", schreibt er in einem Brief an unsere Redaktion. Doch wie ihm ging es offensichtlich mehreren Menschen. Grund hierfür dürfte wohl eine bayernweite Lösung sein, auf die man im Landkreis Neu-Ulm gerne verzichtet hätte. Doch das traut sich wohl so offen niemand zu sagen.

Am 12. Januar habe sich Printz für eine Impfung angemeldet. Er betont, dass er dabei alle Daten vollständig und richtig eingegeben habe. Am Dienstag vergangener Woche dann bekam der 79-Jährige eine E-Mail, dass er sich einen Termin abrufen könne. Gesagt, getan: Am Mittwoch, 3. März, um 15.15 Uhr sollte es so weit sein.

Am Impfzentrum abgewiesen: Erst in fünf Monaten 80. Geburtstag

Printz fuhr nach Weißenhorn, wo bereits um die 30 Personen gewartet haben sollen. Er reihte sich, eine halbe Stunde später wurden seine Personalien überprüft. Dann habe man ihm mitgeteilt, dass er heute nicht immunisiert werden könne. Der Grund: Er werde erst in fünf Monaten 80 Jahre und gehöre somit nicht zur aktuell noch berechtigten Priorisierungsgruppe. In einem "rüden Ton" sei er aufgefordert worden, zu gehen. Ihm sind nach eigenen Angaben weitere Personen bekannt, denen das widerfahren ist.

16 Bilder So sieht es im Corona-Impfzentrum in Weißenhorn aus Bild: Alexander Kaya

Wie kann das passieren? Wie mehrere Impfärzte unserer Redaktion berichten, soll das mit der bayernweit in den Impfzentren genutzten Software "BayIMCO" und deren Algorithmus zusammenhängen. Im gesamten Freistaat kann sich jeder schon für eine Impfung registrieren, unabhängig von der Priorisierung. All diese Registrierungen landen in einem Topf. Eine Formel, der sogenannte Algorithmus, legt fest, wer dann einen Termin bekommt und wer nicht.

In den beschriebenen Fällen wie dem von Reimund Printz, wovon es vergangene Woche mehrere gegeben haben soll, ist hier aber offensichtlich etwas schiefgelaufen. Wohl wurde dem System gesagt, es dürften schon Menschen zur Impfung zugelassen werden, die der Prio-Stufe zwei angehören. Doch zumindest im Landkreis Neu-Ulm war man zu dem Zeitpunkt noch nicht so weit.

Hat sich in der Impf-Software ein Fehler eingeschlichen?

Wie das bayerische Gesundheitsministerium auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt, hätten Programmierer am 2. März Änderungen am System entsprechend der neuen bundesweiten Corona-Impfverordnung vorgenommen, wonach auch Lehrer und Erzieher impfberechtigt seien. Offenbar hat sich dabei aber ein Fehler eingeschlichen - und auch unter 80-Jährige wurden freigeschaltet.

Die Problematik soll sich inzwischen wieder gebessert haben. An einem Tag war es "furchtbar" mit "verärgerten Bürgern", berichtet ein Impfarzt aus dem Kreis Neu-Ulm unserer Redaktion und spricht gar von einem "Desaster". Aber dagegen könnten sie vor Ort nichts tun. Man habe keinen Einblick und auch keinen Zugriff auf die Terminvergabe und schon gar nicht auf den Algorithmus.

Das Landratsamt Neu-Ulm bestätigte am Freitag auf Anfrage, dass es zu solchen Abweisungen gekommen war. Das Problem sei aber dem Ministerium gemeldet worden, damit nachgebessert werden könne. Das Gesundheitsministerium teilte am Donnerstag auf Anfrage mit: Der angesprochene Fall eines vonseiten des Impfzentrums nicht eingehaltenen Impftermins sei dem Staatsministerium nicht bekannt. Ein vergleichbarer Fall sei bislang noch nicht an sie herangetragen worden.

So erfolgt die Terminvergabe und Impf-Priorisierung in Bayern

Grundsätzlich, erklärt das Ministerium, erfolge die Priorisierung zunächst anhand des Alters. Um aber Indikatoren wie beispielsweise den Beruf bei der Terminvergabe berücksichtigen zu können, erhalten diese Personen ein "virtuelles Alter" und einen von der EDV errechneten "statistischen Korrekturfaktor". So soll eine gleichmäßige Verteilung auf die Prio-Gruppen erfolgen. Der exakte Algorithmus könne aus Sicherheitsgründen aber nicht veröffentlicht werden, um Missbrauch vorzubeugen, so das Ministerium.

Mitarbeiter der Impfzentren im Kreis Neu-Ulm sind mit dem bayernweiten System BayIMCO "nicht glücklich" - und beißen sich auf die Lippen, um nicht deutlicher zu werden. Gerne hätten sie mit der Software weitergearbeitet, die noch zum Start der Impfkampagne Ende Dezember im Impfzentrum in Weißenhorn vorhanden war - nämlich die des privaten Anbieters und Automobilzulieferers Huber Group mit Sitz Mühlhausen am Täle, der auch die Testzentren betreibt. Über die wäre beispielsweise auch ein Einblick sowie Zugriff auf die Terminvergabe möglich gewesen, erklären Impfärzte.

Damals noch als bayerischer Staatssekretär für Gesundheit besuchte Klaus Holetschek (Zweiter von rechts) das Corona-Impfzentrum in Weißenhorn. Bild: Kaya

Doch die Staatsregierung wollte es anders. Und das, obwohl Klaus Holetschek (CSU) - damals noch bayerischer Staatssekretär für Gesundheit, inzwischen aber Minister - bei seinem Besuch Mitte Dezember in Weißenhorn das System des privaten Anbieters noch ausdrücklich gelobt haben soll. Das Neu-Ulmer Landratsamt habe zwar wohl vorgeschlagen und sich dafür starkgemacht, das bisherige System weiter benutzen zu können. Doch das wurde abgelehnt.

Neues System im Corona-Impfzentrum: "Wir hatten dafür kein Verständnis"

"Wir hatten dafür kein Verständnis. Wir haben alle gehofft, dass wir das System weiter verwenden dürfen", so ein Mitarbeiter des Impfzentrums. Eine erste Begleiterscheinung des Umstiegs: Impfwillige konnten sich nicht mehr telefonisch, sondern nur noch online anmelden, was vor allem bei Senioren für reichlich Kritik sorgte. Das wurde inzwischen angepasst.





Eine bayernweit einheitliche IT-Infrastruktur sei aber erforderlich gewesen, um einen optimalen Ablauf schaffen zu können, wie ein Sprecher des Ministeriums mitteilte. Nur so sei es möglich, alle Faktoren im Blick zu haben: Inanspruchnahme des Impfangebots, mögliche Komplikationen sowie die Steuerung der Verteilung bei noch immer knapper Verfügbarkeit. Zudem sei nur so eine einheitliche Datenübermittlung an das Robert-Koch-Institut möglich.

Software vom privaten Anbieter wird weiter im Kreis Neu-Ulm genutzt

Zwar können mit BayIMCO auch Dienstplanungen des Impfzentrum-Personals sowie die gesamte Dokumentation der Impfung (Impfstoff, ärztliche Dokumentation) vorgenommen werden. Wie Ärzte aber unserer Redaktion berichten, reicht das Portfolio nicht ganz aus, um alle Abläufe in den Impfzentren festzuhalten. So soll weiterhin zu Teilen die Software der Huber Group verwendet werden. Das Gesundheitsministerium sagt: Eine alternative Software sei nicht beauftragt worden. Vom Landratsamt heißt es hierzu: "Weitere interne Abläufe, bei denen ein Einsatz von BayIMCO nach den Vorgaben des Ministeriums nicht vorgesehen ist, werden über entsprechende interne Lösungen geregelt."

Zwar sei nicht davon auszugehen, dass mit der Software der Huber Group zwischenzeitlich mehr Menschen hätten geimpft werden können, die Engstelle sei immer noch die Verfügbarkeit. "Aber wir hätten deutlich weniger Ärger", sagt ein Impfarzt.

