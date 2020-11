15:10 Uhr

Tumult um bewusstlosen Jugendlichen vor der Glacis-Galerie

Wurde der 19-Jährige in Neu-Ulm verletzt oder verlor er durch den Alkohol das Bewusstsein? Rund 30 junge Leute laufen davon, als die Polizei eintrifft.

Am frühen Samstagabend haben Passanten den Notruf 110 gewählt und den Polizisten von rund 30 Jugendlichen berichtet, die sich am Julius-Rohm-Platz vor der Glacis-Galerie in Neu-Ulm tumultartig um eine am Boden liegende Person scharten.

Eine Streife, die zufällig in der Nähe war, traf einen stark alkoholisierten 19-jährigen an, der nicht bei Bewusstsein war und von umstehenden Jugendlichen getragen wurde. Der junge Mann hatte leichte Verletzungen am Kopf. Ob diese alkoholbedingt oder fremdverursacht wurden, ist Gegenstand der Ermittlungen. Der junge Mann wurde erstversorgt und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die rund 30 Jugendlichen flüchteten in Richtung Reuttier Straße, als die Polizei eintraf. Obwohl mehrere Streifenwagen sofort mit der Fahndung begannen, fanden die Beamten keine möglichen Tatverdächtigen. Zeugen, werden gebeten sich unter Telefon 0731/8013-0 bei der Polizei Neu-Ulm zu melden. (az)

