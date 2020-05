vor 33 Min.

Turbulenter Start für den neuen Bürgermeister von Holzheim

Plus Holzheims Bürgermeister Thomas Hartmann erlebt ein Geplänkel um die Wahl der Stellvertreter. Bei einem anderen Thema lehnt er einen Vorschlag der Regierung ab.

Von Willi Baur

Ein Geplänkel um die Wahl seiner beiden Stellvertreter, dann eine Kehrtwende bei der Abschaffung beratender Ausschüsse und schließlich eine lebhafte Diskussion über einen Passus der Geschäftsordnung: Holzheims neuer und erster hauptberuflicher Bürgermeister Thomas Hartmann hatte bei der konstituierenden Sitzung des Gemeinderates am Dienstagabend in der TSV-Turnhalle keinen leichten Start in seine Amtszeit.

Seine beiden Stellvertreter kommen wie bisher aus der Fraktion von CSU und Dorfgemeinschaft. Michael Kling, 41, zuletzt Dritter Bürgermeister und seit zwölf Jahren im Gemeinderat, setzte sich bei der Wahl zum Zweiten Bürgermeister gegen Jörg Jehle durch, den die erstmals im Gremium vertretene Freie Wählergemeinschaft (FWG) vorgeschlagen hatte. Kein leichter Start für Bürgermeister Thomas Hartmann in Holzheim Zehn Stimmen entfielen auf Kling, drei auf Ratsneuling Jehle. „Er kennt sich aus und wir kennen ihn“, hatte Hartmann zuvor seinen langjährigen Fraktionskollegen favorisiert. Seitens der FWG hatte Karl Junginger für den Juristen Jehle plädiert: „Wir sind die zweitstärkste Fraktion, würden gerne den Zweiten Bürgermeister stellen und haben aufgrund seiner beruflichen Kompetenz einen Kandidaten mit idealen Voraussetzungen.“ Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Dritter Bürgermeister ist jetzt der fast einstimmig gewählte 55-jährige Martin Pietschmann, seit sechs Jahren Ratsmitglied. Vorgeschlagen hatte ihn Fraktionskollege Armin Frank und damit ein letztlich ergebnisloses Personalgeplänkel eröffnet. Dabei sprach sich UWH-Mann Martin Volk für Frank aus, der eine Wahl freilich ebenso ablehnte wie die von Dagmar Sokol-Prötzel (Grüne) mit dem Appell „wir brauchen auch mal eine Frau“ vorgeschlagenen Ratskolleginnen Caroline Nähring (CSU/DG) und Liane Bieniasz (UWH). Auch der von ihr um eine neuerliche Kandidatur gebetene Jörg Jehle wollte nicht mehr antreten. Holzheim hält sich nicht an den Vorschlag der bayerischen Staatsregierung Deutlich geschlossener gab sich das mit sieben neuen Mitgliedern besetzte Gremium bei der Abschaffung beratender Ausschüsse. Es folgte damit einem Vorschlag von Rathauschef Hartmann, der sich unter Hinweis auf Doppelberatungen und die hohe Terminbelastung für einzelne Mitglieder der Verwaltung für diese Lösung ausgesprochen hatte. Nicht entsprechen wollte der Gemeinderat insofern Empfehlungen des Innenministeriums, das im Zusammenhang mit der Corona-Krise geraten hatte, Entscheidungen verstärkt in Ausschüsse und damit zahlenmäßig kleinere Gremien zu verlagern. „Das mag für größere Kommunen sinnvoll sein, für uns nicht“, hatte Bürgermeister Hartmann dazu festgestellt. Schließlich stünden mit der TSV-Turnhalle oder dem örtlichen Schützenheim geeignete Räumlichkeiten für Sitzungen mit viel Platz zur Verfügung. Immobiliengeschäfte in Holzheim: Entscheidungsspielraum des Bürgermeisters wird wohl eingeschränkt Beibehalten wird insofern nur der gesetzlich vorgegebene Rechnungsprüfungsausschuss. Einstimmig verabschiedet hat das Gremium ferner eine neue Geschäftsordnung. „Die bisherige stammt aus dem Jahr 2002 und ist nicht mehr zu empfehlen. Vielmehr ist eine Neufassung überfällig“, hatte Hauptamtsleiter Konrad Müller dazu geraten. Einen aus der bisherigen Version übernommenen Passus muss die Verwaltung allerdings auf Anregung von Jörg Jehle noch mit der Rechtsaufsicht klären. Demnach soll die dem Bürgermeister hier eingeräumte Entscheidung über die Inanspruchnahme von Vorkaufsrechten wertmäßig künftig begrenzt werden. „Wir übernehmen eine intakte Gemeinde, aber die Weiterführung unserer Arbeit ist mit großen Herausforderungen verbunden“, hatte Thomas Hartmann eingangs erklärt, zugleich indes angemerkt: „Im aktuellen Haushalt müssen wir nicht auf die Bremse treten. Die hier eingeplanten Maßnahmen können wir umsetzen.“ Mit dem neuen Gemeinderat seien dazu viele und unterschiedliche Kompetenzen am Ratstisch versammelt. Lesen Sie auch: Holzheim macht Druck im Trinkwassernetz

