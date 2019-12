vor 35 Min.

Turnschuh-Vorreiter Snipes zieht in die Sedelhöfe

Streetwear-Filialist wird Mieter im 200-Millionen-Projekt. Richtfest steht kommende Woche an.

Von Oliver Helmstädter

Wenige Tage vor dem Richtfest für das Einkaufsquartier Sedelhöfe in Ulm sickerte ein weiterer Mieter durch. Der Anbieter von Streetwear und Sneakers Snipes wird einziehen. Dies bestätige eine Sprecherin von DC Commercial, dem Bauherrn des 200-Millionen-Euro-Projekts auf Nachfrage.

Bekannt durch Kooperationen mit US-Größen wie Snoop Dog

Das Unternehmen wurde 1998 mit einem Geschäft in Essen gegründet und hat seinen Sitz in Köln. Bekannt wurde das Tochterunternehmen von Deichmann insbesondere durch Kooperationen mit bekannten Hip-Hoppern wie Eminem oder Snoop Dog. Es gibt derzeit über 300 Snipes Filialen in Deutschland, den Niederlanden, der Schweiz, Österreich, Spanien, Belgien und Italien. In den USA wächst das Unternehmen 2020 von null auf 100: die US-Wettbewerber Kicks USA und Mr. Alans wurden aufgekauft. Wo Snipes einziehen wird, werde noch nicht kommuniziert. Beim Blick auf andere Filialen wie in Stuttgart dürfte aber klar sein, dass es keine ganz große Fläche sein wird.

Auch Zalando, Edeka und dm kommen

Neben Snipes ist Zalando der zweite Textilfilialist, der bisher feststeht. Das auf Online-Handel spezialisierte Unternehmen Zalando zieht auf die Fläche gegenüber Sport-Sohn. Weitere feststehende Mieter sind Drogeriemarkt dm und dem Lebensmittler E-Center. Mit 35 Mietflächen auf 18000 Quadratmetern kalkuliert CD Commercial derzeit. Die Schaufensterfront werde 370 Meter betragen. Weitere Mieter sollen kommenden Mittwoch beim Richtfest auf der Großbaustelle im Herzen Ulms verkünden werden.

