vor 27 Min.

Turnschuhe und ein Stück Argentinien in der Glacis-Galerie

Plus Im Neu-Ulmer Einkaufszentrum Glacis Galerie tut sich was: Ein neuer Laden hat bereits eröffnet, einem bekannten Geschäft droht dagegen die Schließung.

Von Oliver Helmstädter

Auch in Zeiten der Corona-Pandemie gibt es in der Glacis-Galerie noch Neueröffnungen: Auf der Fläche des früheren Soccx werden jetzt Turnschuhe sowie „Streetwear“ verkauft. Auch wenn der Laden aussieht wie eine Filiale der großen Ketten: Hinter #sneakz steckt kein Filialist, sondern ein Familienbetrieb. „Ein sehr mutiges Konzept“, freut sich Centermanager Torsten Keller. Damit werde das Angebot vorhandener Filialisten wie Sidestep um ein Unikum ergänzt.

Der Franchisenehmer des früheren Soccx zieht sich jetzt auch mit der Schwestermarke Camp David aus der Glacis-Galerie zurück. Nicht zuletzt wegen Umsatzeinbußen durch Corona müsse sich das Unternehmen gesund schrumpfen. Doch auch wenn schon „Ausverkauf“ an den Schaufensterscheiben klebt, strebt Keller einen nahtlosen Übergang an. Denn die Muttergesellschaft hinter Camp David, die Clinton Großhandels-GmbH mit Sitz im brandenburgischen Hoppegarten, wolle das Geschäft in Eigenregie weiter betreiben. Entsprechende Verträge würden gerade „finalisiert“.

Tanzschule FKV-Dance erweitert Fläche in der Glacis Galerie

Bereits finalisiert ist hingegen die Erweiterung der Tanzschule FKV-Dance auf der Fläche des ehemaligen K+L Ruppert. Wo es bis zur Insolvenz des Textilhändlers noch Pulli, T-Shirt und Co gab, werden jetzt also Zumba oder Schattenbox-Kurse angeboten. Trotz den Einschränkungen für die Gastronomie tut sich auch Neues auf dem Food-Court, dem zentralen Essensbereich. Dort, wo der „Pomm-Store“ vor langer Zeit mal Pommes verkaufte, zieht bald ein Argentinier ein. Wie Keller sagt, werde ein Betreiber, der aus diesem südamerikanischen Land stammt, dort Gerichte aus dem Reich der Gauchos anbieten. Wie es sich für Argentinien gehört, werde das Angebot fleischlastig sein. Gegrilltes dürfte sicherlich dazu gehören.

Details könne Keller noch nicht nennen. „Die Rahmenbedingungen sind derzeit alles andere als ideal.“ Doch der Argentinier sei fest entschlossen dennoch zu eröffnen, habe es aufgrund der Pandemie aber nicht sehr eilig. Genauso wie der Betreiber des neuen „Café Milano“ nicht auf die Tube drücke. Doch es sei klar, dass der Gastronom der Segafredo-Bar an der „Grünen Brücke“ dort ein zweites Standbein etablieren will. Etwa halb so groß wie früher das „Testa Rossa“ mit Fokus auf den Espresso oder Cappuccino nach dem Essen. Wie berichtet, eröffnete inzwischen auch der Kosmetikanbieter Rituals und erst im November der Textilfilialist Kik, der drei Flächen im Obergeschoss neben Koffer-Kopf übernahm, die bisher noch nicht belegt gewesen seien. Bereits im Juli öffnete der Familien-Modefilialist Ernstings Family seine Tore. „Wenn man die Rahmenbedingungen der Pandemie sieht, sind wir nicht unzufrieden“, sagt Keller. Gerade die Rabattaktionen rund um den „Black Friday“, die im Neu-Ulmer Einkaufszentrum „Black Price Days“ heißen, hätten sehr gute Umsätze beschert.

Gespannt ist nicht nur Keller darauf, wie sich die ab Dezember gültigen neuen Corona-Beschränkungen auf das Weihnachtsgeschäft auswirken. Rein rechnerisch muss jeder Besucher 20 Quadratmeter Platz haben. Der Appell des Centermanagers macht die Verzweiflung deutlich: „Aufgrund der Personenbegrenzung empfehlen wir, die gesamten Öffnungszeiten zu nutzen und nicht die klassischen Stoßzeiten.“

Lesen Sie auch:

Themen folgen