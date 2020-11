vor 34 Min.

US-Wahl: Trump gegen Biden fesselt auch Amerikaner in Ulm und Neu-Ulm

Plus Trump oder Biden, wer gewinnt? Wie US-Bürger aus Ulm und Neu-Ulm mit den Präsidentschaftswahlen in den USA mitfiebern.

Seit Tagen verlässt Charles Courtney seinen Fernsehsessel in Pfuhl kaum. So gebannt ist der US-Amerikaner von den Wahlen in den Vereinigten Staaten. Gebannt wie noch nie, sagt seine Frau Renate, die seit 61 Jahren mit dem US-Amerikaner verheiratet ist. Und erlebt hat das Paar, das über den Umweg West-Virginia vor Jahrzehnten seine Heimat in Neu-Ulm fand, schon einiges. Von Skandal-Präsident Richard Nixon bis hin zum Sieg von George W. Bush über Al Gore per Entscheidung am Obersten Gerichtshof vor 20 Jahren.

"Donald Trump ist eine Katastrophe", sagt der Neu-Ulmer Charles Courtney

„ Donald Trump ist eine Katastrophe“, sagt der 87-jährige Ex-Tank- Commander der Wiley Barracks in Neu-Ulm. Die Situation in seinem früheren Heimatland sei sehr, sehr gefährlich. Wie der tiefe Graben, der durch die US-Gesellschaft gehe, wieder geschlossen werden könne, wisse er nicht. Auch seine Frau Renate fiebert dieser Tage mit, wenn im Hause Courtney CNN läuft. „Doch am Mittwochmorgen bin ich um 1.30 Uhr ins Bett“, sagt die 81-Jährige. Ihr Mann blieb wach. Immerhin: Als die Pfuhlerin am Morgen aufstand, hatten sich die Chancen für Joe Biden, Courtneys Favorit, deutlich verbessert.

Auch Terrance Draytons Laune verbesserte sich am Morgen. „Nur mit Biden finden die USA zurück zu so etwas wie Normalität“, sagt der 49-jährige gebürtige Texaner, der 2019 in Ulm-Söflingen am Gemeindeplatz das Lokal „Dray’s Fine American Food“ eröffnete. Schon vor der Präsidentschaft von Donald Trump kehrte der verheiratete Familienvater seinem Heimatland ganz bewusst den Rücken. „Die USA sind auf Hass und Rassismus aufgebaut“, sagt der „Black American“, wie er sich selbst bezeichnet. Die Wunden der Indianerkriege und der Sklaverei seien nie richtig verheilt.

Auch nach der Ära Obama scheint Rassismus die USA zu spalten

Noch heute schwebe der Rassismus wie ein Schwert über dem Land. Selbst zwei Amtszeiten von Barack Obama hätten kaum etwas ausrichten können. Nachfolger, Donald Trump, der ganz offen rassistische Gruppen unterstütze, habe den latenten Rassismus nun wieder zutage gebracht. Die offen rassistische Ausrichtung komme insbesondere in seinem Leitmotiv „Make America Great again“ zum Ausdruck. Denn dies richte sich ausschließlich an Weiße. „Für Minderheiten waren die USA nie ’great’.“ Die USA seien ein sehr schönes Land für Touristen. „Aber nicht, um dort zu leben.“ Er wisse, dass es auf der ganzen Welt Rassismus gibt. Auch in Deutschland. Doch im Gegensatz zu den USA habe er hier noch nie negative Erfahrungen wegen seiner Hautfarbe gemacht. „Meine Tochter kann hier unbehelligt auf der Straße spielen.“ In den USA sei das in vielen Teilen anders. Unter Joe Biden könnten die USA den richtigen Weg einschlagen. Mit Trump sei das ausgeschlossen. „Er kennt nur Hass.“

Der Tenor Girard Rhoden vom Theater Ulm lässt sich vom Wirbel um die Wahl nicht beeindrucken. „Die Auszählung ist so ein langer Prozess und die TV-Kommentare wiederholen sich“, sagt der Sänger aus Chicago. Seine Taktik: Durchatmen, singen, sich von Schlagzeilen nicht überwältigen lassen. „Wir sollten keinen Über-Horror vor Trump haben und auch keine übertriebene Freude, wenn Biden siegt“, sagt der Afroamerikaner. „Wir müssten mit beiden Realitäten klarkommen.“

Girard Rhoden vom Theater Ulm sieht das Duell Trump gegen Biden mit Ruhe

Rhoden bewegen ganz konkrete Fragen: „Wie lässt sich unser Land versöhnen? Wie geht es weiter mit dem Gesundheitssystem?“ Auf welcher Seite im Duell seine Sympathien liegen, daran lässt er aber keinen Zweifel: „Am Mittwoch war ich etwas erleichtert“ – da kletterten Joe Bidens Werte langsam in die Höhe.

Der Sänger Girard Rhoden vom Theater Ulm verfolgt die Wahl Trump gegen Biden mit einer gewissen Gelassenheit. Bild: Alexander Kaya

Ende Oktober hat Rhoden seinen Briefwahl-Zettel nach Kalifornien geschickt. Immer wieder steht er jetzt in Kontakt mit seinem Bruder in New York, mit seiner Familie in Chicago – wo einst Obamas Karriere begann, im tiefblau-demokratischen Illinois. Hitzige Polit-Debatten, so wie sie manche US-Familie gerade spalten, führen die Rhodens aber nicht. „Ich habe getan, was ich konnte. Jetzt können wir nur warten.“

