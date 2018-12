15:35 Uhr

Über neue Brücken kannst du jetzt im Glacis-Park gehn

Im Glacis-Park nimmt die letzte der fünf Stege ihren Platz ein. Das ist aber erst der Startschuss für weitere umfangreiche Sanierungsmaßnahmen.

Von Ariane Attrodt

Neu-Ulm Knapp einen Zentimeter über der Verankerung schwebt die etwa 26 Tonnen schwere Last am Kran – und das seit fast einer halben Stunden. Immer wieder richten die Experten der Baufirma die zehn Meter lange Granitbrücke neu aus, messen an manchen Stellen immer wieder mit dem Zollstock nach. Denn am Ende muss alles sitzen. Und der immerwährende Schneefall macht die Arbeit nicht gerade angenehmer. Dann das finale Kommando: Der Steg kann abgelassen werden. Es ist die letzte der fünf neuen Brücken, die gestern ihren Platz im Glacis-Park eingenommen hat – und sie beendet damit den ersten Teil der umfangreichen Sanierungsarbeiten, die in den kommenden Jahren in der Parkanlage anstehen.

238000 Euro hat die neue Granitbrücke am westlichen Eingang des Glacis-Parks nahe der Römer-Villa insgesamt gekostet. Sie besteht aus rund ein Dutzend Einzelteilen, die durch mehrere Stahlstränge zusammengespannt werden. Damit der Kran das etwa 26 Tonnen schwere Bauwerk überhaupt heben konnte, mussten die Arbeiter vorher tonnenschwere Gegengewichte anbringen – sonst hätte der Kran umkippen können.

Für alle fünf neuen Brücken plus Plattform hat die Stadt 1,3 Millionen Euro gezahlt

Die neue Hängebrücke mit Spielturm, die 165000 Euro gekostet hat, wurde gestern ebenfalls freigegeben. Sie ersetzt die abgerissene Schwimmbrücke, die vorher an der Stelle stand. „Wir wollten hier einen etwas spielerischen Charakter“, erklärt Tobias Frieß, Fachbereichsleiter öffentlicher Lebensraum und Verkehr, warum die Wahl auf eine Hängebrücke gefallen ist. Aus diesem Grund sind auch die drei übrigen neuen Brücken konzipiert: Statt aus Granit bestehen sie aus Stahlträgern mit Holzauflagen, sind dementsprechend leichter als der gestern eingesetzte Steg. Zu finden sie die drei Brücken am Biergarten, am Wasserspiel sowie im östlichen Glacis-Park. Ebenfalls fertig ist eine neue Holzplattform über dem Forellenbach. Für all diese Arbeiten zusammen hat die Stadt 1,3 Millionen Euro bezahlt.

Vor drei Jahren haben die Planungen begonnen, den Glacis-Park „aufzuwerten“, wie Frieß sagt. Dabei merkten die Fachleute in der Verwaltung schnell: Zwölf Brücken wie bislang braucht es in der Anlage eigentlich gar nicht. „An der Stelle, wo jetzt die neue Granitbrücke steht, standen vorher zwei nebeneinander“, erklärt Frieß. Nach und nach wurden die alten Stege abgerissen – und nach und nach die fünf neuen installiert. „Jetzt ist ein wichtiger Schritt getan“, kommentiert Frieß den Einsatz der letzten Brücke.

Und die fünf neuen Stege plus Aussichtsplattform waren nur der Startschuss für weitere Maßnahmen: Beleuchtung, Wasserbecken, Spielplatz, Wege und Stufen sowie Begrünung. 1980 fand im Glacis die Landesgartenschau statt, 2008 zum Teil auch. „Mittlerweile ist die Anlage einfach in die Jahre gekommen“, so Frieß. Eine komplette Sanierung lautet die Lösung.

2015 zeigte sich plötzlich: Die Brücken im Neu-Ulmer Glacis-Park sind in schlechtem Zustand

In den nächsten vier oder fünf Jahren sollen diese Arbeiten über die Bühne gehen – vorausgesetzt der Stadtrat genehmigt die dafür notwendigen Gelder. Am Ende soll die Stadt mit der aufgehübschten Anlage bei den Bürgern punkten können: „Es entsteht ein schönes, gepflegtes Glacis mit toller Außenwirkung“, sagt Frieß.

Mitte 2015 offenbarte ein Gutachten die erheblichen Mängel an den Brücken im Glacis-Park. Eine ziemliche Überraschung für Verwaltung und Stadträte – hatte doch ein Gutachter im Jahr 2009 diese schlechte Entwicklung der Bauwerke nicht erkannt. Knapp ein Jahr später beauftragte der Stadtrat die Verwaltung zudem, ein Sanierungsprogramm für den Bereich rund um den Wasserspielplatz zu erstellen. Denn das Wasserbecken mit seinen Spritzdüsen war ein richtiges Problemkind: Es musste damals schon regelmäßig saniert werden, im Sommer mussten Angestellte des Baubetriebshofes alle zwei bis drei Wochen das komplette Wasser ablassen, den Boden reinigen und wieder befüllen. Trinkwasser für rund 18000 Euro wurde dafür pro Jahr verbraucht.

