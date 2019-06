vor 4 Min.

Überfall auf Spielhalle in Ulm: Mutmaßlicher Räuber verhaftet

Die Polizei hat einen mutmaßlichen Räuber in Ulm festgenommen. Er sitzt jetzt in Untersuchungshaft.

Ein junger Mann hat in der Keltergasse in Ulm eine Spielhalle überfallen. Jetzt sitzt der mutmaßliche Räuber in Untersuchungshaft.

Am Mittwoch gegen 17 Uhr ging der 19-Jährige in eine Spielhalle in der Keltergasse unweit des Hauptbahnhofs. Mit einer weit in das Gesicht gezogenen Kapuze und einer Pistole in der Hand soll er eine Angestellte bedroht und Geld gefordert haben. Danach soll der mutmaßliche Räuber mit einem Geldbeutel geflüchtet sein.

Täter zeigt sich überrascht über seine schnelle Festnahme

Mit starken Kräften suchte die Polizei nach dem Verdächtigen. Der soll sich über seine rasche Festnahme gewundert haben, als ihn die Polizei gegen 21 Uhr in einer Spielothek in Wiblingen überraschte. Den Ort, an dem er die Waffe hatte, soll er den Ermittlern gezeigt haben. Sie stellten die Pistole sicher. Am Donnerstag beantragte die Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl gegen den jungen Mann. Den erließ der zuständige Richter am Amtsgericht. Jetzt sitzt der Verdächtige in einer Justizvollzugsanstalt. (az)

