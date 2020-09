vor 17 Min.

Überlegen, planen, bauen: Der Sendener Stadtbaumeister erzählt aus seinem Alltag

Senden hat wenig Fläche und möchte deswegen die Innenbereiche verdichten. Die Umgebung mit in die Planung einzubeziehen ist sehr wichtig. In unserem Bild sieht man die Umgebung des Rathauses im Jahr 2019.

Plus Ein Stadtbaumeister ist für die Entwicklung einer Stadt zuständig. Jörn Marx ist Leiter des Geschäftsbereichs Bauen im Rathaus in Senden und erzählt, wie er arbeitet.

Von Carolin Lindner

Eine städtische Verwaltung ist breit aufgestellt, es gibt zahlreiche Aufgabengebiete – vom Betriebshof über Kindergärten und Finanzen bis zu öffentlicher Sicherheit. Doch wer macht eigentlich was im Sendener Rathaus? Und bei wem können sich Bürger mit welchen Anliegen melden? In einer Serie bieten wir einen kleinen Querschnitt. Heute: Stadtbaumeister Jörn Marx.

Sendens Stadtbaumeister Jörn Marx ist Architekt. Doch als Stadtbaumeister ist er nicht nur das – er muss das große Ganze stets im Blick haben und im Kopf behalten. „Sie müssen überall etwas wissen und insgesamt viel“, bezeichnet es der Stadtbaumeister in einem Satz. Marx selbst sieht sich alle eingehenden Bauanträge, Gutachten und sonstigen Bitten an, die in der Sendener Bauabteilung landen.

Überall etwas zu wissen heißt auch, alle wichtigen Bauprojekte in der Stadt Senden zu kennen – einschließlich der vergangenen und gleichzeitig möglicher zukünftiger. Denn bei jedem Bauprojekt müsse gleichzeitig genau überlegt werden, ob es in die Stadt Senden mit dem ihr eigenen Charakter hinein passt: vom Umfang, vom Aussehen, vom Standort aus gesehen. Marx ist in Senden federführend für die Planung und Stadtentwicklung zuständig.

Baulich Planung von der Idee bis zur Fertigstellung

Das gesamte Bauamt ist auch für die anderen Abteilungen der Verwaltung ein wichtiger Ansprechpartner. Wenn beispielsweise Kindergärten und Schulen gebaut werden, meldet zwar der Geschäftsbereich zwei, wie viele Räume und welche pädagogische Ausstattung die neuen Gebäude brauchen. Die bauliche Planung von der ersten Idee bis zur Fertigstellung läuft aber über den Geschäftsbereich eins, Bauen, dem Jörn Marx als Leiter vorsteht.

Seine Stelle beschreibt Marx als halbe-halbe: Zum einen ist er wie die anderen Leiter auch stark in die Personalführung und in Verwaltungstätigkeiten eingebunden. Der klassische Verwaltungsteil finde meist morgens statt. Er sei Ansprechpartner bei verschiedenen kniffligen Themen und auch Problemen, zudem informiere er die Mitarbeiter regelmäßig über Entwicklungen und verbringe Zeit mit Ausschreibungen für verschiedene Projekte. In der Bauabteilung arbeiten etwa 40 Leute, zu denen er einen kurzen Draht pflege. Unter anderem gehören die Bereiche Verkehr, Hochbau, Wasserrecht, Brücken und Spielplätze sowie der Betriebshof mitsamt der Grünflächenpflege dazu.

Die andere Hälfte der Stelle beinhaltet die Projektentwicklung. Dazu gehören zwar auch Besprechungen, doch dies ist gleichzeitig der Teil des Tages, an dem Marx aus dem Büro rauskommt und sich bestehende oder potenzielle Baustellen selbst ansieht. Ortskenntnis sei sehr wichtig als Stadtbaumeister, sagt Marx. Denn nur dadurch könne er abschätzen, ob und wie sich Bauten in ihre Umgebung einfügen.

Senden hat wenig Platz für Neubaugebiete

Die bestehende Umgebung ist in Senden möglicherweise noch etwas wichtiger als in anderen Städten. Denn, freie Flächen zu bebauen, gestalte sich in Senden schwierig, da diese schlicht kaum mehr zur Verfügung stehen. Deswegen gelte schon seit einigen Jahren das Bauprinzip „innen vor außen“ – und innen bedeutet, es gibt immer schon eine bebaute Umgebung.

In Sachen Verkehr verfolge Senden die Devise, Straßen instandzuhalten und zu optimieren. Oft ist das Straßennetz ein wichtiger Faktor bei Bauplänen potenzieller Unternehmen oder auch privater Bauherren: Ist es groß genug ausgebaut und belastbar genug für weiteren Verkehr? Was ist, wenn ein Unternehmen sich beispielsweise gern auf einer bestimmten Fläche ansiedeln und dort auch gut hinpassen würde – doch in Sachen Logistik gäbe es Probleme? Manchmal lasse sich dies gut lösen, manchmal aber auch nicht. „Wir versuchen jedenfalls immer, eine gemeinsame Lösung zu finden“, betont der Stadtbaumeister.

Jörn Marx macht sein Beruf auf jeden Fall Spaß. Der Alltag im Rathaus biete eine gesunde Mischung aus Normalität und Neuem, sagt er. Und zugleich einen Mix aus privaten Bauvorhaben, aus gewerblichen Ansinnen und aus städtischen Projekten. „Es wird nie langweilig, jeden Tag kommt etwas anderes auf den Schreibtisch, das ist ja das Tolle“, sagt der Sendener Stadtbaumeister.

