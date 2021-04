Überraschende Geburt: Katze bringt plötzlich vier Babys im Büro zur Welt

Plus In Räumlichkeiten der Kreisspitalstiftung sucht eine Katze plötzlich Zuflucht und gebärt vier Babys. Mitarbeiter sind "schockverliebt". Doch wie geht es jetzt weiter?

Der Einsatz eines Arztes war zwar nicht notwendig. Und dennoch hat eine Katzenmama am Dienstagmorgen Zuflucht bei der Kreisspitalstiftung gesucht. Nicht in einer Klinik, sondern in den Räumlichkeiten der ausgegliederten Verwaltung in der Gartenstraße in Neu-Ulm. Kurze Zeit später die Überraschung für die Angestellten: In einer Fleischerkiste kamen vier kleine Katzenbabys zur Welt. "Es ging Schlag auf Schlag", berichtet Spontan-Hebamme Jasmin Gerstmann, die ansonsten eigentlich das Büro leitet. Doch was passiert jetzt mit den süßen sogenannten Kitten?

Als Gerstmann am Morgen um kurz nach 7 Uhr ihr Auto parken will, stand die bislang unbekannte Katze mitten in der Einfahrt. "Ich kam nicht auf den Hof", erzählt sie. Doch die Katze wollte nicht zur Seite gehen. Stattdessen habe sie nur gemaunzt. "Ich habe mich zu ihr heruntergebeugt und gefragt, was denn los sei", so Gerstmann weiter. Da sei das Tier sogleich in ihren Korb gesprungen, in dem sie ihr Mittagessen transportiert, und von da an nicht mehr von ihrer Seite gewichen. Ihr fiel gleich auf: Das Tier ist ziemlich dick. Und ihr war klar: Das Tier ist in der Hoffnung gekommen, Hilfe zu finden.

Im Büro der Kreisspital-Servicegesellschaft in der Gartenstraße in Neu-Ulm gebärt eine fremde Katze unerwartet vier kleine Kitten. Foto: Gerstmann

Katzen-Geburt im Büro: Babys kommen in roter Fleischerkiste zur Welt

Die Katze, die deshalb inzwischen auch liebevoll "Hope" genannt wird, durfte also mit ins Büro. "Da war uns egal, was der Chef sagt", berichtet Gerstmann mit einem Lächeln. Eine rote Fleischerkiste aus der Büroküche wurde mit Geschirrtüchern und einer Wolldecke aus dem Auto kurzerhand zum Katzenbett umfunktioniert. Es folgten Streicheleinheiten, um das Tier zu beruhigen. Keiner der anderen Mitarbeiter durfte derweil mehr das Büro betreten - nur Gerstmann und ihre Kollegin Martina Münster. "Alle anderen wurden angebissen oder angefaucht."

Und als die Katze plötzlich viel Wasser verlor, wussten sie genau, was Sache ist: Die Fruchtblase war geplatzt. Das Ulmer Tierheim wurde kontaktiert und gab am Telefon Tipps, was nun zu tun sei. Ein Transport war nicht mehr möglich gewesen. "Ich bin auf einem Bauernhof in Schleswig-Holstein groß geworden", erzählt Gerstmann. Allerdings nur mit Hunden, nicht mit Katzen. "Meine Kollegin hat schon bei zwei Hasen bei der Geburt geholfen." Gegen 8.15 Uhr sei dann das erste der insgesamt vier "süßen" Kitten zur Welt gekommen. Sodann ging es "Schlag auf Schlag". "Wir waren schockverliebt", sagt Gerstmann. Alle sind wohlauf.

Eine Katze stand am Dienstagmorgen plötzlich im Hof der Verwaltung der Kreisspitalstiftung. Sie war offensichtlich auf der Suche nach Hilfe und einem ruhigen Plätzchen. Im Büro brachte sie dann in einer Fleischerkiste vier Babys zur Welt. Video: Jasmin Gerstmann

Einen Namen haben die kleinen Kätzchen bislang nicht. Noch ist unklar, wem die Katze und damit auch die Babys gehören. Um das herauszufinden, hat die Kreisspitalstiftung bei Facebook einen Aufruf gestartet. Erste Rückmeldungen hat es bereits gegeben: Fünf Leute würden behaupten, dass ihnen das Tier gehört. Zwar konnte ein Tierarzt einen Identitätsnachweis feststellen, jedoch ohne eine hinterlegte Adresse. Nun seien die vermeintlichen Besitzer aufgefordert worden, Beweise vorzulegen. In der Kreisspital-Servicegesellschaft ist die Freude derweil riesig. Der eine übernehme derzeit die Kosten fürs Futter, der andere die Krankenkasse. Zwar könne man sich vorstellen, künftig eine Bürokatze zu haben, aktuell läuft aber noch die Suche nach dem tatsächlichen Besitzer.

