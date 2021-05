vor 16 Min.

Überraschende Geburt im Büro: Wie geht es den Katzenbabys inzwischen?

Im Büro der Kreisspital-Servicegesellschaft in der Gartenstraße in Neu-Ulm begärt eine fremde Katze unerwartet vier kleine Kitten.

Plus In Neu-Ulm war eine Katze auf der Suche nach Hilfe. In einem Büro brachte sie überraschend vier Babys zur Welt. Wie geht es der jungen Katzenfamilie jetzt?

Von Michael Kroha

Gekommen, um zu bleiben? Überraschend brachte vor gut zwei Wochen eine fremde Katze in Räumlichkeiten der Kreisspitalstiftung in Neu-Ulm vier Babys zur Welt (wir berichteten). Wie geht es den Tieren inzwischen? Und konnte der Besitzer gefunden werden?

