00:32 Uhr

Überraschender Fund in einer Hauswand

Elena Bergstreiser hat in einer Hauswand einen Packen alte Zeitungen gefunden, die unter anderem vom Schwörmontag 1971 berichten.

Neu-Ulmerin entdeckt alte Zeitungen, in denen es auch um Schwörmontag 1971 geht

Von Andreas Brücken

Da staunte Elena Bergstreiser nicht schlecht, als sie bei Sanierungsarbeiten einen Packen alte Zeitungen aus dem Mauerwerk zog, den offensichtlich Handwerker vor Jahrzehnten als Dämmmaterial verwendeten. Das älteste Blatt ist immerhin eine Ausgabe des Neu-Ulmer Anzeigers aus dem Jahr 1934. In altdeutscher Schrift wird hier „Die große Rede des Führers“ ausgeführt.

Unterhaltsamer ist dagegen die Lektüre, die mit dem 22. Juli 1971 datiert ist. Der Schlecker-Verbrauchermarkt preist darin in einer Anzeige unter anderem 100 Gramm Lyoner für 39 Pfennig an, während ein Modegeschäft unter der Schlagzeile „Kaum zu glauben, aber wahr“ einen „echten Skandinavischen Nerzmantel für 1999 D-Mark“ anbietet. Ähnlich kurios aus heutiger Sicht der Gleichberechtigung scheint auch eine Stellenanzeige der Firma AEG, die damals in Ulm noch ansässig war: „Frauen ohne Fachkenntnisse können eine saubere und interessante Beschäftigung finden.“ Für welche Tätigkeit der Elektrobetrieb diese Annonce setzen ließ, ist jedoch nicht zu erfahren.

Doch damals wie heute bestimmte Ende Juli der Schwörmontag als großes Thema die Zeitungen. Auf einer Bilderseite, noch in Schwarz-Weiß, ist das Neu-Ulmer Stadtoberhaupt Heiner Metzger zu sehen, der beim Nabada mit seinem kleinen Floß auf der Donau kenterte. „Oberbürgermeister geht baden“ lautet der hämische Kommentar unter dem Bild.

Vom Wissenschaftspreis als Premiere wird in derselben Ausgabe der Zeitung berichtet, der erstmals „insbesondere der jungen Generation und der Förderung des Zusammenwachsens von Stadt und Universität zur glücklichen Lebensgemeinschaft“ vergeben wurde. Die insgesamt 20000 D-Mark erscheinen im Vergleich mit den aktuell 15000 Euro durchaus üppig.

Weit weniger spektakulär liest sich das Tagesprogramm für den Schwörmontag 1971: 11 Uhr Schwörrede auf dem Weinmarkt, 16 Uhr Nabada mit gemütlichen Ausklang auf dem Fischerplätzle, dem Söflinger Klosterhof und Umtrunk in der Friedrichsau.

Themen Folgen