13:00 Uhr

Überraschender Höhepunkt beim Winterkonzert

Der Gospelchor Achorde begeistert seine Besucher in Weißenhorn und verdutzt den ehemaligen Leiter Roland Eppelt.

Von Andreas Brücken

Einen musikalischen Rückblick auf die Weihnachtszeit haben die Sänger des Chorprojekts Achorde ihren Fans, Freunden und Besuchern in der Kapelle des Claretinerkollegs in Weißenhorn geboten. Dicht an dicht reihten sich am Samstagabend die Gäste, die zum Teil das rund eineinhalbstündige Konzert mangels Sitzplätzen stehend genießen durften. Bewegend war der Abend allemal, nicht nur in musikalischer Hinsicht. Neben winterlichen Songs wie „Frosty the Snowman“, „Jingle Bells Rock“, „Let it Snow“ oder dem ironischen Weihnachtslied der Wise Guys „Endlich wieder Weihnachtszeit“ bekamen die Besucher auch besinnliche Stücke wie „Wenn wir Gott in der Höhe ehren“ zu hören, das als emotionaler Höhepunkt von Roland Eppelt dirigiert wurde.

Vor etwa zwei Jahren hatte Eppelt als Gründungsvater und langjähriger Antriebsmotor die Chorleitung abgegeben. Umso größer war die Überraschung, als seine ehemaligen Musikkollegen den Ulmer aus den Publikumsreihen auf die Bühne baten, um ihm eine besondere Ehre zu erweisen: Der Vizepräsident des Chorverbandes Bayerisch-Schwaben (CBS), Gerhard Leopold, überreichte ihm dort unter dem lang anhaltenden Applaus der Zuhörer die Ehrenmedaille des Verbandes – als Anerkennung für seine Verdienste um die Chormusik in Bayerisch-Schwaben.

Ehrenmedaille des Chorverbands Bayerisch-Schwaben

Seit mehr als 40 Jahren hat sich Eppelt mit ganzem Herzen der Chorarbeit hingegeben. So gründete er bereits mit Anfang 20 einen Jungenchor in Offenhausen, der mit drei weiteren Gruppen ein gemeinsames Chorprojekt unter dem Namen „Dekanatsjugendchor“ wurde. Weil der Namen zu sperrig für die engagierten Sänger klang, wurde das Ensemble später mit einem Wortspiel aus Chor, Akkorde und dem Webkürzel .de in „Achorde“ umbenannt. Für mehr als 30 Tourneen und weitere Einzelauftritte führte Eppelt die Gesamtleitung. Rund 200 Konzerte sollen es in all den Jahren gewesen sein.

Als Keyboarder begleitete er die Band Funky Site, war Mitsänger in der Schola in Neu-Ulm und ist Gründer und Chorleiter des Popchores Ulm. Durch ihn wurde „Al dente“ zu einer der bekanntesten Vocalbands in der Region und gewann beim Chorfest in Stuttgart 2016 den dritten Preis in der Kategorie „Vocal Bands 2“. Zudem komponiert Eppelt auch eigene Lieder und arrangiert Chorsätze.

Hinterlassen hat Eppelt eine Truppe, die mit viel hörbarer Hingebung und musikalischer Qualität ihr treues Publikum immer wieder aufs Neue begeistert. Aktuell wird der christliche Chor von Edith Braun, Cornelia Maier-Rapp und Carola Hosch dirigiert.

