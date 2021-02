vor 32 Min.

Überraschung am Waldesrand: Kunst rund um eine Kapelle bei Erbishofen

Plus Neben der kleinen Kapelle, am Waldrand nahe Erbishofen, finden sich Skulpturen und Modelle von Wallfahrtsorten aus aller Welt. Was dahinter steckt.

Von Ralph Manhalter

"I woiß a stills Plätzle,

dussa am Wald.

's isch a Käppele.

Sieht aus, als wär's alt“

Der neugierige Besucher wird durch sechs Strophen eingeladen, an der kleinen Kapelle auf dem Weg von Erbishofen nach Hittistetten innezuhalten und eine Rast einzulegen, vielleicht ein Gebet zu sprechen. Idyllisch am Waldrand gelegen, bietet die sogenannte "Lourdeskapelle" für das entdeckerfreudige Auge einiges zum näheren Betrachten an.

Skulpturengarten rund um die Kapelle bei Erbishofen

Da ist zunächst das kleine Heiligtum selbst, im Jahr 1907 vom Weißenhorner Lebensmittelgroßhändler Adolf Sälzle als Dankesgabe auf seinem eigenen Grundstück errichtet, wie der Pfaffenhofener Pfarrer Prodekan Reinfried Rimmel zu erzählen weiß. Gedenktafeln zieren den gelb-weiß verputzten Bau, neben der Erinnerung an die Toten der beiden Weltkriege auch ein Hinweis auf die bei Waldarbeiten verunglückten Martin Frick, Pius Wieländer und Fideli Hinterstetter. Allesamt Mitbürger der ehemals selbständigen Gemeinde Erbishofen gemahnt die marmorne Tafel an eine Zeit, als die Ausübung waldwirtschaftlicher Tätigkeit noch ein hohes Maß an Gefahr in sich barg.

Ein verwunschener Garten, der nicht unbeabsichtigt an einen Kirchhof erinnert, umgibt die Kapelle. Was darin schon angedeutet wird, erlebt auf der anderen Seite des Weges seinen Höhepunkt: In einer natürlichen Vertiefung des Riedes schuf der Erbishofener Johann Luppold in der siebziger Jahren ein Souvenir der besonderen Art. Luppold, der oft Pilgerreisen in die ganze Welt unternahm, brachte aus den bedeutendsten Wallfahrtsorten Skulpturen, Ansichten und Modelle mit, die er in Sichtweite der Kapelle stilvoll platzierte. Ganze Landschaften wurden modelliert wobei Luppold die Gebäude kunstvoll in das Arrangement einbettete.

Johann Luppold sammelte Modelle von Wallfahrtsorten wie Assisi in Italien und Fatima in Portugal. Bild: Ralph Manhalter

Ein Modell bei der Kapelle bei Erbishofen erinnert an Lourdes

Natürlich ist eine Reminiszenz an Lourdes in Frankreich zu sehen, nicht weit davon Fatima in Portugal, Assisi in Italien und fast schon monumental La Salette, in den französischen Alpen gelegen. Die Menschen würden viele Kerzen an der Kapelle hinterlassen, berichtet Pfarrer Rimmel, gerade jetzt in der Corona-Zeit. Dabei war bis vor einigen Jahren gar nicht so klar, wem das kleine Kirchlein überhaupt gehört. Nachdem ein Sturm das Gebäude beschädigt hatte, stellte sich 2014 die Frage nach den Eigentumsverhältnissen, ging es doch um die Sicherung und Erhaltung dieses allseits beliebten Ortes. Schließlich konnten Nachfahren von Adolf Sälzle ermittelt werden, die, weltweit zerstreut und daher ohne engeren Bezug zu Pfaffenhofen, die Kapelle kostenlos an die Marktgemeinde Pfaffenhofen übertrugen.

Der heutige gepflegte Zustand ist nicht zuletzt dem Ehepaar Werwein aus Erbishofen zu verdanken, welches sich viele Jahre mit Hingabe um das Kleinod am Waldrand gekümmert hatte. In jener Zeit wurde dort auch noch monatlich der Rosenkranz gebetet, erinnert Pfarrer Rimmel, und immer noch feiere man jährlich an der Kapelle die Maiandacht. Adolf Sälzle hat den Menschen um Pfaffenhofen einen Ort hinterlassen, an dem man gerne verweilt und der auch nach über einhundert Jahren nichts von seinem Zauber verloren hat.

