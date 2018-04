05:55 Uhr

Uhren aus Holz und Zwerge aus Beton

Bei der Design-Messe „Ulm UnUsual“ im Neu-Ulmer Werk III zeigt sich, dass das Baumaterial im Trend liegt. Die Produkte sind mal elegant und mal ironisch.

Von Dagmar Hub

Beton wird gedanklich mit Architektur verbunden – und bisweilen wird er als unästhetisch empfunden. Gleichzeitig ist auch ein Architekturpreis nach dem grauen Baumaterial benannt. Doch Beton kann auch das Material der Wahl für Designer sein: Bei der dritten Auflage der Design-Messe Ulm UnUsual im Neu-Ulmer Werk III gab es auffallend viel handgefertigtes hochwertiges und innovatives Design aus dem Werkstoff, vom stylischen Gehäuse einer Armbanduhr über die Beton-Nase für die Brillenaufbewahrung bis hin zum Gartentisch samt Sitzmöbeln.

Wer es in einer modern eingerichteten Wohnung stilistisch ganz passend haben will, kann auch seinen Weißwein in einem Weinkühler aus schlichtem grauen Beton auf den Wohnzimmertisch stellen. Und auch dieser darf gern aus dem gleichen Material sein, blasenfrei und handgefertigt nach Maß. „Betonista“ nennt sich die Ehinger Marke, die ihren Ursprung darin hat, dass das Unternehmen Intexmo flexible Kunststoff-Formen für den Städte- und Gartenbau herstellt. Die Design-Produkte sind quasi als Nebeneffekte aus den Möglichkeiten der Formenherstellung entstanden. Eine ihrer neuesten Ideen zeigt Designerin Kerstin Striegl im Werk III: Bilder aus und auf Beton. Fotos werden via Digitaldruck auf den Feinbeton aufgebracht und verewigen Momente in dem dauerhaften Material.

„Ulm UnUsual“: Originelles und erstaunlich Leichtes aus Beton

An einem anderen Stand gibt es Beton-Gartenzwerge in schlichtem Grau zu sehen. Sie lächeln freundlich und haben das Gepräge jener dicklichen bunten Gartenbewohner aus Ton oder Kunststoff, die lange Zeit als Inbegriff des Spießbürgertums galten. Die Neuauflage des Gartenzwergs ist aus Beton und ironisiert sich selbst: Einzig die bunt gepunkteten Zipfelmützen und manchmal der passend eingefärbte Bart geben den kleinen Kerlen Farbe – und machen sie zu richtigen Hinguckern.

Eine Armbanduhr aus Beton scheint eine gedankliche Unmöglichkeit. Aber das Gehäuse einer Armbanduhr der Marke Mistura, die sogar auch für schmalere Handgelenke geeignet ist, ist aus Feinbeton gearbeitet und erstaunlich leicht.

Design-Messe im Neu-Ulmer Werk III

Eine gewisse Individualität und Aufmerksamkeit dürfte dem Träger einer solchen Uhr gewiss sein. Der Kostenpunkt liegt bei knapp 200 Euro. Entwicklerin Sabrina Höhn zeigt auf der Design-Messe auch andere außergewöhnliche Uhren des Labels aus dem Saarland: Aus Holz, fast wie schmückende Armspangen wirkend und je nach Geschmack auch mit in die Zifferblätter eingelegten Hibiskusblüten.

Likör aus Quitten, ein Brautkleid aus Bio-Seide, Baby-Mode aus Afrika oder die Schaumstoffnoppen zum Aufbewahren von Kleinkram – wer das Außergewöhnliche sucht, ist bei der Ulm UnUsual genau richtig.

„Pinns“ nennt der 44 Jahre alte Ulmer Ihab Fleega, ein gebürtiger Iraker, sein Aufbewahrungssystem aus Schaumstoffnoppen. Er brachte es bei seinem Firmen-Start-up in diesem Jahr auf den Markt. Die Einzelteile der „Pinns“ sind abschraubbar und umgruppierbar, sodass größere und kleinere Teile wie Zahnbürste oder Rasierer zwischen den Noppen verstaut werden können.

Beton liegt beim Design im Trend

Doch wie viele Aussteller im Neu-Ulmer Werk III unter Beweis stellen: Der Zeitgeist der Ulm UnUsual geht in diesem Jahr in erster Linie in Richtung Beton – sogar bei kühl-eleganten Schmuck, für den die Marke Lykka mit Feinbeton experimentierte.

Mehr Bilder von der Design-Messe Ulm UnUsual finden Sie hier.

Themen Folgen