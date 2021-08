19-Jähriger pöbelt 65-Jährige an und zieht die Hose herunter

In einem Bus in Ulm pöbelt der junge Mann die 65-Jährige massiv an. Deren Begleiter mischt sich ein und es kommt zur Auseinandersetzung. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Ein Streit in einem Linienbus ist am Montag in Ulm eskaliert. Am Ende soll ein 19-Jähriger seine Hose heruntergezogen haben.

Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Polizei gegen 19.45 Uhr in einem Linienbus im Bereich des Herbert-von-Karajan-Platzes. Ein 19-Jähriger soll eine 65-Jährige massiv angepöbelt haben. Das missfiel ihrem 64-Jährigen Begleiter.

Es entwickelte sich ein Streit, der in einer Auseinandersetzung endete. An einer Haltestelle verließ der 19-Jährige den Bus. Er soll sich dort noch die Hose heruntergezogen und an seinem Geschlechtsteil herumgespielt haben.

Die eintreffende Polizei nahm den Mann in Gewahrsam und brachte ihn auf ein Polizeirevier. Aufgrund seines Gesamtzustandes kam er in ein psychiatrisches Krankenhaus. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. (AZ)