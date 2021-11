20 Jahre Ulmer Kasperletheater: Alles begann mit der verzauberten Prinzessin

Plus In der Büchsengasse spielen, leben, tanzen seit 2001 die Puppen. Hier ist das Erste Ulmer Kasperletheater von Sabine Dröll und Heike Gruber zu Hause.

An den Wänden hängen unzählige Kinderzeichnungen und kleine Briefe in krakeliger Schrift. "Kasperle wird mit Post überhäuft!", erzählt Sabine Dröll, eine der beiden Macherinnen des "Ersten Ulmer Kasperletheaters". Die größten Fans des Theaters für Kleine, das Sabine Dröll und Heike Gruber vor zwanzig Jahren gründeten, sind jene jungen Erwachsenen, die damals die ersten jungen Zuschauer waren - und jetzt bereits mit ihren Kindern kommen.