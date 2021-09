Ulm

250 Bilder für die Demokratie: Jugend-Foto-Wettbewerb im Ulmer Stadthaus

Plus Was bedeutet Freiheit für dich? Diese Frage hat das Ulmer Stadthaus an die Jugend von 10 bis 25 Jahren gestellt. Das Ergebnis: Eine Schau von 250 Bildern.

Von Veronika Lintner

Sie ist die Freiheit. Die Frau in Grün mit der Zackenkrone, die mit der Fackel in der einen Hand, dem Gesetzbuch in der anderen. So hat sie vor New York schon Millionen begrüßt, im selbsternannten Land der Freiheit. Aber .... Freiheitsstatue? Kann ich auch, dachte sich Marlon Maurer. Der Junge, 13 Jahre alt, war auf einen Foto-Wettbewerb gestoßen, eine Idee des Ulmer Stadthauses. Thema: "Demokratie auslösen: Freiheit!" Prompt schwang sich Marlon in Umhang und Krone für vier Fotos, die eine Serie wurden. Seine Freiheitsinsignien, als viermal stolze Statue: Mal Grillzange. Mal Bio-Gärtnerbuch. Maske und Desinfektionsmittel. Seine Botschaft lautet: "Freiheit heißt für mich, dass jeder Mensch sein Leben so gestalten kann, wie er es möchte." Aber natürlich "gelten für alle Menschen in einer Demokratie dieselben Regeln". Mit dieser cleveren Bilderfolge zählt der 13-Jährige zu den Gewinnern des Jugend-Foto-Wettbewerbs.

