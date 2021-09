26-Jähriger wird in der Olgastraße in Ulm niedergeschlagen und ausgeraubt

Niedergeschlagen und beraubt worden ist ein Mann am Samstagmorgen in der Ulmer Innenstadt. Die Täter erbeuteten einen Geldbeutel.

Ein 26-Jähriger ist am Samstagmorgen in Ulm Opfer eines Raubüberfalls geworden. Er befand sich mit einem anderen Mann auf der Heimreise und wartete gegen 2.30 Uhr an einer Haltestelle an der Olgastraße. Eine Gruppe von jungen Erwachsenen und Jugendlichen drängte sich zwischen die Beiden, so die Polizei. Der 26-Jährige wurde auf die angrenzende Grünfläche gezerrt und zu Boden geschlagen.

Zeuge im Auto vertreibt die Angreifer in der Ulmer Innenstadt

Die Straftäter durchsuchten die Kleidung des Opfers. Ein Handy warfen sie weg, einen Geldbeutel schnappten sie sich. Als ein Zeuge, der mit seinem Auto vorbeifuhr, zu Hilfe eilte, flüchteten die Angreifer. (AZ)