30 Jahre nach dem Mord an Rafael Blumenstock: Die Ulmer Polizei gibt nicht auf

Auch nach 30 Jahren gehen immer noch Hinweise zu der ungeklärten Bluttat im Schatten des Ulmer Münsters ein. Eine Gruppe will die Erinnerung wachhalten.

Eigentlich dürfte es so etwas gar nicht geben: Da passiert ein bestialischer Mord im Herzen der Stadt, direkt auf dem Münsterplatz, und auch nach drei Jahrzehnten ist der Fall ungeklärt. Das findet allerdings auch Nicolaus Held, Leiter der Kriminalinspektion 1 (K1), im Volksmund gemeinhin Mordkommission genannt: „Das ist ein Fall, den man klären muss.“