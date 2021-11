30-Millionen-Bau von Biopharma-Konzern Sartorius auf dem Eselsberg eröffnet

Plus Neue Impfstoffe und Medikamente werden bei Sartorius im Science Park III schon entwickelt. Nun wurde der 30-Millionen-Euro-Pionier in einem aufstrebenden Viertel offiziell eröffnet.

Es war der Spätsommer 2017, als mit dem Bau begonnen wurde. Damals wehten die Fahnen des Spatenstichs auf einem Feld im gefühlten Nirgendwo. Der börsennotierte Konzern Sartorius hatte anderthalb Jahre zuvor das vergleichsweise kleine Unternehmen Cellca aus Laupheim aufgekauft. Allein in dieser Zeit hatten sich Umsatz und Mitarbeiterzahl der Laupheimer verdreifacht. Mit dem Umzug nach Ulm samt 100 Festangestellten wurde weiteres, nachhaltiges Wachstum versprochen.