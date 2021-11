36 Designerstühle gestohlen: Vh Ulm will neues Sicherheitskonzept einführen

Plus 36 Sitzschalen aus dem Jahr 1968 sind aus der Vh Ulm verschwunden. Wie konnte das geschehen? Und wie geht es weiter? Leiter Christoph Hantel gibt Einblicke.

In der vergangenen Woche war die Polizei im Einsteinhaus der Ulmer Volkshochschule. Zwei Stunden lang gab ein Beamter Ratschläge, wie das Gebäude besser gegen Diebstähle geschützt werden kann. Denn Ende Oktober haben Unbekannte dort 36 Sitzschalen von Designerstühlen aus dem Jahr 1968 gestohlen. Der Fall wirft Fragen auf – und schmerzt die Vh aus einem bestimmten Grund besonders.