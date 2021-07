800 Italiener feiern in der Ulmer Mitte den Sieg ihrer Mannschaft

In der Zeit von 23.00 bis 1.30 Uhr feierten in der Ulmer Innenstadt etwa 800 italienische Fans den Einzug ihrer Mannschaft ins Halbfinale der Euro 2020. Zudem waren etwa 300 Fahrzeuge in einem Autokorso unterwegs. In den Bereichen Neue Mitte, Marktplatz und Hans-und-Sophie-Scholl-Platz kam der Verkehr zeitweise zum Erliegen. Diverse Großgruppen formierten sich aus der großen Masse und marschierten feiernd durch die Innenstadt. Aufgrund vieler zerbrochener Flaschen musste die Fahrbahn nach den Feierlichkeiten durch eine Kehrmaschine gereinigt werden, bevor sie wieder für den Verkehr freigegeben werden konnte.

Foto: Ralf Zwiebler