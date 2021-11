Ulm

19:53 Uhr

82-Jährige verursacht Unfall in Ulm: Mutter und Kleinkind schwer verletzt

Eine Mutter und ihr Kleinkind wurden bei einem Unfall in Ulm schwer verletzt.

Nach einem Unfall in Ulm müssen eine 38-Jährige und ihr Kind schwerverletzt in ein Krankenhaus. Die 82-jährige Autofahrerin gab ihren Führerschein freiwillig her.

Bei einem Unfall am Donnerstag in Ulm ist eine 38-Jährige und ihr Kleinkind schwer verletzt worden. Laut Polizei hat eine 82-jährige Autofahrerin die Fußgänger übersehen. Die Seniorin fuhr gegen 15.15 Uhr in der Jörg-Syrlin-Straße und bog nach rechts in die Harthauser Straße ab. Am dortigen Fußgängerüberweg überquerte gerade due 38-Jährige mit ihrem Kind die Straße. Seniorin übersieht Fußgänger in Ulm Die Fahrerin des Mitsubishi übersah die beiden und fuhr sie an. Die Mutter und ihr Kinden wurden auf die Motorhaube geladen und stürzten auf die Straße. Dabei erlitten sie schwere Verletzungen und mussten in ein Krankenhaus. Die Polizei behielt den Führerschein der Unfallverursacherin ein. Den gab sie jedoch freiwillig heraus. Sachschaden entstand keiner. (AZ)

