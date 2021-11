Ulm

"A Tribute to Fats Waller": Piano-Jazz in der Ulmer Teutonia mit Simon Holliday

Gemeinsam mit einer Band tritt der Jazzpianist Simon Holliday nun in Ulm auf, in der Teutonia.

Die Jazz-Kombo "Simon Holliday & his Rhythm" spielt am Freitag, 5. November, in der Teutonia in der Ulmer Friedrichsau eine Hommage an Fats Waller.

In der Teutonia in der Ulmer Friedrichsau spielt am Freitag, 5. November, 20 Uhr, die Jazz-Kombo "Simon Holliday & his Rhythm". Mit Piano, Trompete, Saxofon, Klarinette, Drums und Gesang widmen die Musiker der Pianistenlegende Fats Waller eine Hommage. Simon Holliday spielt in der Ulmer Teutonia Der Pianist Simon Holliday wurde in England geboren. Nach klassischer Ausbildung war er bald schon mit vielen Stars der Jazz-Szene auf internationaler Ebene unterwegs - begonnen hat er dabei mit dem traditionellen Jazz. Auf Tourneen mit einer Band-Besetzung erfüllt sich Holliday seine Wunschträume. Ebenso aus England stammt der Trompeter Andy Lawrence. Er spielt, singt und arrangiert in Jazzbesetzungen aller Art, von kleinen Swing-Kombos über Dixieland bis zur Bigband. Eine Hommage an Fats Waller Matthias Seuffert gilt als versierter Klarinettist und Saxofonist, seine stilistische Spannweite reicht vom frühen Jazz bis zum Bebop. Jürgen Kullus spielt wiederum Gitarre und gilt auch als "Banjo King". Simon Palser stammt aus Wales. Er spielte in seiner Heimat in Klubs und Pubs mit Bands aller Art, bis er den Schritt ins internationale Geschäft machte. Gemeinsam treten diese Musiker nun in Ulm auf, in der Teutonia. Infos zum Konzert bietet der Ulmer Verein zur Förderung des New Orleans Jazz unter www.jazz-in-ulm.de. (AZ) Lesen Sie dazu auch Ulm Plus "Mach ich gleich": Liederabend in Ulm über Träume mit Hindernissen

