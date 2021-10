A8 nach Unfall in Ulm zeitweise gesperrt – Autofahrer leicht verletzt

Leichte Verletzungen hat sich ein 27-Jähriger bei einem Unfall auf der A8 bei Ulm zugezogen. Die Autobahn war zeitweise voll gesperrt.

Bei einem Unfall auf der Autobahn ist ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro entstanden. Ein Autofahrer wurde verletzt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, ereignete sich der Unfall bereits am Samstag. Gegen 18 Uhr fuhr ein 27-Jähriger auf der A8 in Richtung Karlsruhe. Kurz vor der Anschlussstelle Ulm-Nord prallte der Autofahrer gegen eine Warnbake. Die Wucht des Aufpralls schleuderte den Audi gegen die Betonleitwand.

Das Auto musste nach dem Unfall bei Ulm-Nord abgeschleppt werden

Dort blieb es total beschädigt stehen. Der Autofahrer trug bei dem Unfall leichte Verletzungen davon. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Ein Abschlepper lud das nicht mehr fahrbereite Auto auf. Die Autobahnmeisterei Dornstadt kümmerte sich um die Reinigung der Fahrbahn. Die A8 war dafür einige Zeit voll gesperrt. (AZ)