Ärger beigelegt: Eine Tafel erklärt nun den Namen der Mohrengasse

Plus Die Debatte war heftig: Soll die Mohrengasse in Ulm umbenannt werden? Nun ist der Streit auch öffentlich sichtbar beigelegt. Doch die Stadt muss nacharbeiten.

Vor dem Termin hatten städtische Mitarbeiter die Umlaut-Pünktchen entfernt, die Unbekannte auf dem Straßenschild der Mohrengasse aufgeklebt hatten, um sie zur "Möhrengasse" umzufunktionieren: Nachdem sich die Ulmer Arbeitsgruppe für Straßenbenennung, in der Mitglieder der Fraktionen des Gemeinderates und der Verwaltung vertreten sind, einhellig für den Erhalt des historischen Straßennamens aussprach, erklärt jetzt fortan ein Schild am Ausgang der Mohrengasse zum Weinhof hin den Ursprung des Namens.