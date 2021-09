Ulm

vor 14 Min.

Ärger mit Anwohnern in Ulm: Kultur-Klub Gleis 44 muss schließen

Das Gleis 44 in der Schillerstraße in Ulm muss schließen.

Plus Beim Gleis 44 in Ulm gibt es Ärger mit den Anwohnern. Jetzt muss der Kultur-Klub sogar vorübergehend schließen. Doch Hilfe hat sich bereits angekündigt.

Von Michael Kroha

Seit drei Jahren nun gibt es schon das Gleis 44 im Ulmer Dichterviertel. In der entsprechenden Szene kommt das zwar gut an. Bei dem einen oder anderen Anwohner offensichtlich aber nicht so recht. Die Macher des Kultur-Klubs hatten gehofft, sich mit den Nachbarn auf einen Vergleich einigen zu können. Doch der sei urplötzlich geplatzt. Nun muss das Gleis kurzfristig schließen.

